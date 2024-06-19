Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. Победа в компенсированное время. Как Португалия взяла 3 очка с чехами
Чемпионат Европы
19 июня 2024, 01:40 | Обновлено 19 июня 2024, 02:43
70
0

ФОТО. Победа в компенсированное время. Как Португалия взяла 3 очка с чехами

Франсишку Консейсау забил решающий мяч на 90+2 минуте

19 июня 2024, 01:40 | Обновлено 19 июня 2024, 02:43
70
0
ФОТО. Победа в компенсированное время. Как Португалия взяла 3 очка с чехами
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге прошел матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии (2:1).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Португалия вырвала победу у Чехии в матче Евро-2024. Франсишку Консейсау забил решающий мяч на 90+2 минуте.

Евро-2024. Группа F. 1-й тур, Лейпциг, 18 июня

Португалия – Чехия – 2:1

Голы: Робин Гранац, 69 (автогол), Франсишку Консейсау, 90+2 – Лукаш Провод, 62

ФОТО. Победа в компенсированное время. Как Португалия взяла 3 очка с чехами

portugaliya-chehiya-evro-2024-18062024
portugaliya-chehiya-evro-2024-18062024-foto-1
portugaliya-chehiya-evro-2024-18062024-foto-2
portugaliya-chehiya-evro-2024-18062024-foto-3
portugaliya-chehiya-evro-2024-18062024-foto-4
По теме:
Шотландия – Швейцария. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Украинские арбитры получили назначение на матч Дании и Англии
Назван лучший игрок в матче Евро-2024 между Португалией и Чехией
сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу Евро-2024 Португалия - Чехия фото фотогалерея Криштиану Роналду
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Турнирные таблицы Евро-2024. Завершен первый тур. Кто в лидерах?
Футбол | 19 июня 2024, 00:30 0
Турнирные таблицы Евро-2024. Завершен первый тур. Кто в лидерах?
Турнирные таблицы Евро-2024. Завершен первый тур. Кто в лидерах?

19 июня в Германии стартует второй тур чемпионата Европы

В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
Футбол | 18 июня 2024, 07:31 14
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии
В УЕФА дали оценку крупному поражению Украины от Румынии

Вынесен итоговый вердикт матчу 1-го тура Евро-2024 в группе Е

ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин – х***о»
Футбол | 18.06.2024, 20:55
ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин – х***о»
ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин – х***о»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Футбол | 18.06.2024, 09:40
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Виктор ЛЕОНЕНКО: «Против Словакии будет Сталинград»
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Футбол | 18.06.2024, 10:41
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
17.06.2024, 18:08 35
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 33
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 87
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 70
Футбол
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
Стало известно, какой финансовый бонус получит обладатель Кубка Стэнли
17.06.2024, 12:15
Хоккей
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 63
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
18.06.2024, 23:55 15
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем