Стало известно, сколько заплатил Поворознюк игрокам Ингульца за выход в УПЛ
Как сообщил Игорь Бурбас, футболисты команды в сумме получил 7 млн грн
Журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале рассказал, сколько получил каждый футболист «Ингульца» за золотые медали Первой лиги Украины 2022/23 и за выход в Украинскую Премьер-лигу 2023/24:
«В «Ингульце» на зарплату идет небольшая ставка. У того же Лупашко зарплата была полторы тысячи долларов, но в Первой лиге у него были хорошие премиальные – Поворознюк мог дать 20 000 долларов на команду за победу.
За выход из Первой лиги в УПЛ Поворознюк выделил 5 миллионов гривен на команду. И отдельно еще 2 миллиона гривен – за первое место», - сказал Бурбас.
Ранее «Ингулец» официально назначил главным тренером Василия Кобина.
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