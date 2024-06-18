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Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 22:41 | Обновлено 18 июня 2024, 22:46
3769
7

Стало известно, сколько заплатил Поворознюк игрокам Ингульца за выход в УПЛ

Как сообщил Игорь Бурбас, футболисты команды в сумме получил 7 млн грн

18 июня 2024, 22:41 | Обновлено 18 июня 2024, 22:46
3769
7
Стало известно, сколько заплатил Поворознюк игрокам Ингульца за выход в УПЛ
Instagram. Александр Поворознюк

Журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале рассказал, сколько получил каждый футболист «Ингульца» за золотые медали Первой лиги Украины 2022/23 и за выход в Украинскую Премьер-лигу 2023/24:

«В «Ингульце» на зарплату идет небольшая ставка. У того же Лупашко зарплата была полторы тысячи долларов, но в Первой лиге у него были хорошие премиальные – Поворознюк мог дать 20 000 долларов на команду за победу.

За выход из Первой лиги в УПЛ Поворознюк выделил 5 миллионов гривен на команду. И отдельно еще 2 миллиона гривен – за первое место», - сказал Бурбас.

Ранее «Ингулец» официально назначил главным тренером Василия Кобина.

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Игорь Бурбас Александр Поворознюк Ингулец премиальные Первая лига Украины Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу
Даниил Агарков Источник: Игорь Бурбас
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Богдан Харух
2 цитати, які щось не поєднуються у мене в голові
це у мене щось з математикою?
"КОЖЕН футболіст команди у сумі отримав ПО 7 млн грн"
і 2 цитата "5 лямів на команду і ще +2 за перше місце"
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+2
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Обоє Рябоє
Ви хоч самі читали що написали? З математикою у вас все гуд? Кожен отримав по 7 мільйонів, притому що на всіх було 7 мільйонів, таке можливо тільки якщо в команді 1 футболіст...
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+1
Dfbj
Так кожному чи на всіх?
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+1
Показать Скрыть 2 ответа
Gargantua
вот на эти два процента я и живу (с)
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0
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