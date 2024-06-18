Стало известно, сколько заплатил Поворознюк игрокам Ингульца за выход в УПЛ

Журналист Игорь Бурбас на своем YouTube-канале рассказал, сколько получил каждый футболист «Ингульца» за золотые медали Первой лиги Украины 2022/23 и за выход в Украинскую Премьер-лигу 2023/24:

«В «Ингульце» на зарплату идет небольшая ставка. У того же Лупашко зарплата была полторы тысячи долларов, но в Первой лиге у него были хорошие премиальные – Поворознюк мог дать 20 000 долларов на команду за победу.

За выход из Первой лиги в УПЛ Поворознюк выделил 5 миллионов гривен на команду. И отдельно еще 2 миллиона гривен – за первое место», - сказал Бурбас.

Ранее «Ингулец» официально назначил главным тренером Василия Кобина.