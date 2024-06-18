«Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

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Правый защитник сине-желтых Юхим Конопля извинился перед болельщиками в своем Instagram:

«За такую ​​игру и такой результат мы должны извиниться перед болельщиками. Провальный день для нас. Трудно, но в следующих двух матчах нам нужно прыгнуть выше головы.

Мы все читаем и всех услышали. Спасибо за критику, воспринимаем ее. Но мы уже готовимся к следующему матчу, поэтому просьба поддержать сборную и каждого игрока. Сейчас очень важна ваша поддержка», – заявил Конопля.

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Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)