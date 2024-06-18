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  4. «Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 22:13 |
2064
12

«Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро

Ефим извинился перед болельщиками в своем Instagram

18 июня 2024, 22:13 |
2064
12
«Все читаем, всех услышали». Конопля высказался о поражении Украины на Евро
Getty Images/Global Images Ukraine. Ефим Конопля

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Правый защитник сине-желтых Юхим Конопля извинился перед болельщиками в своем Instagram:

«За такую ​​игру и такой результат мы должны извиниться перед болельщиками. Провальный день для нас. Трудно, но в следующих двух матчах нам нужно прыгнуть выше головы.

Мы все читаем и всех услышали. Спасибо за критику, воспринимаем ее. Но мы уже готовимся к следующему матчу, поэтому просьба поддержать сборную и каждого игрока. Сейчас очень важна ваша поддержка», – заявил Конопля.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

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Ефим Конопля сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Румыния - Украина Евро-2024
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 12
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Saar
Якщо буде Судаков, Мудрик і Лунін- результат буде таким же, можливо рахунок інший.
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+1
easterly
Інстасамки відробляють мєтодічку. Невже ребров знову поставить цих непорозуміннь?
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0
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AndiM
Почули і знову на тренуваннях награємо гру через регбіста і сундукова. 
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0
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TarasTaras94
Згоден, не однією критикою, головне щоб висновки зробили
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-1
OtsoCity
Шапаренко та Лунін грати проти Словаків не будуть, вони по вуха в лайні були вчора 
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-3
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OtsoCity
Дуже добре написав!
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-7
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