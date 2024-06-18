ВИДЕО. Как сборная Турции забила в пустые ворота Грузии на Евро на 90+7-й
Окончательный счет в поединке на последних секундах установил Керем Актюркоглу
18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.
Окончательный счет в поединке на 90+7-й минуте установил Керем Актюркоглу.
Голкипер национальной команды Грузии Гиорги Мамардашвили на последних минутах встречи побежал в штрафную площадь соперника. Однако это не принесло плоды. Турецкие футболисты перехватили мяч и в итоге Керем отправил его в пустые ворота.
В квартете F Турция и Грузия также сыграю вместе с Португалией и Чехией.
ВИДЕО. Как сборная Турции забила в пустые ворота Грузии на Евро на 90+7-й
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