18 июня состоялся матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузия. Игра завершилась со счетом 3:1 в пользу номинальных гостей.

Окончательный счет в поединке на 90+7-й минуте установил Керем Актюркоглу.

Голкипер национальной команды Грузии Гиорги Мамардашвили на последних минутах встречи побежал в штрафную площадь соперника. Однако это не принесло плоды. Турецкие футболисты перехватили мяч и в итоге Керем отправил его в пустые ворота.

В квартете F Турция и Грузия также сыграю вместе с Португалией и Чехией.

ВИДЕО. Как сборная Турции забила в пустые ворота Грузии на Евро на 90+7-й