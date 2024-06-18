Шестое Евро для Роналду! Стали известны составы на матч Португалия – Чехия
Поединок 1-го тура группы F Евро-2024 начнется в немецком Лейпциге в 22:00 по Киеву
18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге состоится матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Тренеры объявили стартовые составы.
Звездный 39-летний форвард Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут. Для него это будет шестой чемпионат Европы в карьере!
Стартовые составы на матч Португалия – Чехия:
Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Дало, Фернандеш, Витинья, Силва, Роналду, Леау.
Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Доудера, Соучек, Провод, Шульц, Кухта, Шик.
🇵🇹🇨🇿 Compos officielles!#EURO2024 | #PORCZE pic.twitter.com/LWw56PcWf5— UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) June 18, 2024
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Экс-тренер национальной команды выделил Лунина, Судакова, Мудрика и Цыганкова
Украинский спортивный функционер отреагировал на поражение от Румынии