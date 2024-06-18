Шестое Евро для Роналду! Стали известны составы на матч Португалия – Чехия

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге состоится матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

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Тренеры объявили стартовые составы.

Звездный 39-летний форвард Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут. Для него это будет шестой чемпионат Европы в карьере!

Стартовые составы на матч Португалия – Чехия:

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Дало, Фернандеш, Витинья, Силва, Роналду, Леау.

Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Доудера, Соучек, Провод, Шульц, Кухта, Шик.