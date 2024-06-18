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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 21:15 | Обновлено 18 июня 2024, 21:21
1547
0

Шестое Евро для Роналду! Стали известны составы на матч Португалия – Чехия

Поединок 1-го тура группы F Евро-2024 начнется в немецком Лейпциге в 22:00 по Киеву

18 июня 2024, 21:15 | Обновлено 18 июня 2024, 21:21
1547
0
Шестое Евро для Роналду! Стали известны составы на матч Португалия – Чехия

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге состоится матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры объявили стартовые составы.

Звездный 39-летний форвард Криштиану Роналду выйдет на поле с первых минут. Для него это будет шестой чемпионат Европы в карьере!

Стартовые составы на матч Португалия – Чехия:

Португалия: Кошта, Канселу, Пепе, Диаш, Мендеш, Дало, Фернандеш, Витинья, Силва, Роналду, Леау.

Чехия: Станек, Голеш, Гранач, Крейчи, Цоуфал, Доудера, Соучек, Провод, Шульц, Кухта, Шик.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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