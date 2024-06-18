Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 18 июня в 22:00 матч 1-го тура Евро-2024 в Лейпциге
18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге состоится матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.
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Готовясь к чемпионату Европы, сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса, сыграли с Финляндией (4:2), Хорватией (1:2) и Ирландией (3:0).
Чешская команда, которую возглавляет Иван Гашек, в июне провела спарринги с Мальтой (7:1) и Северной Македонией (2:1).
На Евро-2024 в группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии.
Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO
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