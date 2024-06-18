Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Евро
Португалия
18.06.2024 22:00 - : -
Чехия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 08:12 | Обновлено 18 июня 2024, 08:17
120
0

Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 18 июня в 22:00 матч 1-го тура Евро-2024 в Лейпциге

18 июня 2024, 08:12 | Обновлено 18 июня 2024, 08:17
120
0
Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

18 июня в 22:00 в немецком Лейпциге состоится матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Готовясь к чемпионату Европы, сборная Португалии под руководством Роберто Мартинеса, сыграли с Финляндией (4:2), Хорватией (1:2) и Ирландией (3:0).

Чешская команда, которую возглавляет Иван Гашек, в июне провела спарринги с Мальтой (7:1) и Северной Македонией (2:1).

На Евро-2024 в группе F, кроме Португалии и Чехии, также выступают команды Турции и Грузии.

Португалия – Чехия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Видеотрансляцию проводят видеосервис MEGOGO

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Жиру дал оценку травме Мбаппе
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Чехия
Лукаку покорилось достижение, которым лучше не хвастаться
Евро-2024 смотреть онлайн сборная Португалии по футболу сборная Чехии по футболу
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Футбол | 17 июня 2024, 21:20 0
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор

Смотрите видеообзор матча 1-го тура группы Е на Евро-2024

РАНГНИК: «Франция заслуженно победила, но мы выложились на поле полностью»
Футбол | 18 июня 2024, 02:22 1
РАНГНИК: «Франция заслуженно победила, но мы выложились на поле полностью»
РАНГНИК: «Франция заслуженно победила, но мы выложились на поле полностью»

Наставник австрийцев признал, что соперник был лучше

Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Футбол | 17.06.2024, 18:08
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 18.06.2024, 07:00
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске
Футбол | 18.06.2024, 04:20
Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске
Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 48
Футбол
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
Украина во второй раз в истории стала победителем Золотой Евролиги
16.06.2024, 23:05 32
Волейбол
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 3
Бокс
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 495
Футбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 29
Футбол
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
16.06.2024, 17:32 15
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем