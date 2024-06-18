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  4. ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин х***о»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 20:55 |
2012
7

ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин х***о»

Фейспалм на болотах и база от грузинских болельщиков на Евро-2024

18 июня 2024, 20:55 |
2012
7
ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин х***о»
Getty Images/Global Images Ukraine

18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Болельщики Грузии выдали базу и спели классику про президента россии, а точнее страны-террориста. На трибунах грузинских фанов прозвучала песня «путин х***о».

Но самое забавно, что на российском «матч тв» показали этот момент в прямом эфире.

ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин х***о»

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 7
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cooperchack
Грузины 
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+10
Андрій Заліщук
грузини, ви круті, дякую вам за підтримку, а влада ваша гівно
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+4
Первый Среди Равных
Грузини цікавий народ. З одного боку "путій х-ло" і євроінтеграція, але при цьому чомусь обирають собі у владу якихось проросійських мудаків. 
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+3
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Макс Максов
Заскамили орків!)
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+2
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