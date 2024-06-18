18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

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Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.

Болельщики Грузии выдали базу и спели классику про президента россии, а точнее страны-террориста. На трибунах грузинских фанов прозвучала песня «путин х***о».

Но самое забавно, что на российском «матч тв» показали этот момент в прямом эфире.

ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин х***о»