ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин х***о»
Фейспалм на болотах и база от грузинских болельщиков на Евро-2024
18 июня проходит матч 1-го тура группы F на Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Поединок проходит на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Время начала встречи – 19:00 по Киеву.
Болельщики Грузии выдали базу и спели классику про президента россии, а точнее страны-террориста. На трибунах грузинских фанов прозвучала песня «путин х***о».
Но самое забавно, что на российском «матч тв» показали этот момент в прямом эфире.
ВИДЕО. На российском ТВ показали фанов Грузии, которые пели «путин х***о»
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