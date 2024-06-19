«Мы были на голову выше». Луческу оценил победу Румынии над Украиной

Именитый румынский тренер Мирча Луческу высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Мы увидели замечательную атмосферу. Я видел, как игроки сборной Румынии поддерживали друг друга. Мы были более агрессивны в индивидуальных единоборствах. Мы были во всем на голову выше игроков сборной Украины и заслужили победу. Каждый матч имеет историю...мы увидели большую ошибку в обороне украинской команды», – сказал Луческу.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.