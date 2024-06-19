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  4. «Мы были на голову выше». Луческу оценил победу Румынии над Украиной
Сборная УКРАИНЫ
19 июня 2024, 02:01 |
213
0

«Мы были на голову выше». Луческу оценил победу Румынии над Украиной

Экс-тренер «Динамо» и «Шахтера» поделился мыслями об этом матче

19 июня 2024, 02:01 |
213
0
«Мы были на голову выше». Луческу оценил победу Румынии над Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine. Мирча Луческу

Именитый румынский тренер Мирча Луческу высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Мы увидели замечательную атмосферу. Я видел, как игроки сборной Румынии поддерживали друг друга. Мы были более агрессивны в индивидуальных единоборствах. Мы были во всем на голову выше игроков сборной Украины и заслужили победу. Каждый матч имеет историю...мы увидели большую ошибку в обороне украинской команды», – сказал Луческу.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

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Дмитро Олійник Источник: PlaySport.ro
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