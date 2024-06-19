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Чемпионат Европы
19 июня 2024, 00:21 | Обновлено 19 июня 2024, 00:43
960
0

Экс-игрок Шахтера назвал неожиданную причину поражения Украины от Румынии

Чиприан Марика высказался о матче Евро-2024

19 июня 2024, 00:21 | Обновлено 19 июня 2024, 00:43
960
0
Экс-игрок Шахтера назвал неожиданную причину поражения Украины от Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Чиприан Марика

Бывший румынский легионер донецкого «Шахтера» Чиприан Марика высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024, в котором сборная Украины сыграла против Румынии (0:3).

«Румыния была лучше Украины, была настоящей командой, которая показала, что они играют как команда. Сборная Украины провела товарищеский матч за шесть дней до Евро. Нельзя играть товарищеский матч за шесть дней до такого турнира.

Румыния заслуженно победила. Многие друзья в Украине прислали сообщение, что мы заслужили победу», – сказал Марика.

Ранее экс-игрок сборной Украины Виктор Леоненко высказался об игроках сборной после матча 1-го тура группового этапа Евро-2024.

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Дмитро Олійник Источник: Fanatik.ro
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