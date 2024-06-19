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Англия
19 июня 2024, 02:33 |
386
1

Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом

У украинца слишком высокая зарплата для запасного игрока

19 июня 2024, 02:33 |
386
1
Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Зинченко

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Арсенал» хочет избавиться от Зинченко летом. Основная причина – у Зинченко слишком большая зарплата, как для игрока запаса, которым он стал в прошлом клубном сезоне. Отмечается, что Зинченко зарабатывает более четырех миллионов фунтов в год.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро.

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трансферы Арсенал Лондон Александр Зинченко трансферы АПЛ
Дмитро Олійник Источник: Игорь Бурбас
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Octopus
Не 4, а 8 млн фунтов
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