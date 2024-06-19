Стало известно, почему Арсенал хочет избавиться от Зинченко летом

27-летний защитник «Арсенала» Александр Зинченко может покинуть лондонский клуб летом.

Украинский журналист Игорь Бурбас сообщил, что «Арсенал» хочет избавиться от Зинченко летом. Основная причина – у Зинченко слишком большая зарплата, как для игрока запаса, которым он стал в прошлом клубном сезоне. Отмечается, что Зинченко зарабатывает более четырех миллионов фунтов в год.

В этом сезоне Зинченко за «Арсенал» сыграл во всех турнирах 35 матчей, забил два гола и отдал одну результативную передачу.

Ранее сообщалось, что «канониры» пока не начали переговоры о продлении контракта Зинченко и могут его продать этим летом за сумму более 20 миллионов евро.