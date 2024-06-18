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  4. ОФИЦИАЛЬНО. Полесье согласовало трансфер защитника из Грузии
Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 18:18 |
1327
0

ОФИЦИАЛЬНО. Полесье согласовало трансфер защитника из Грузии

Гиорги Майсурадзе продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге

18 июня 2024, 18:18 |
1327
0
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье согласовало трансфер защитника из Грузии
fcdinamo.ge. Гиорги Майсурадзе

Тбилисское «Динамо» объявило о том, что достигло договоренности с «Полесьем» по трансферу в украинский клуб 22-летнего Гиорги Майсурадзе.

Подробности сделки не афишируются, равно как о ней пока не объявлял житомирский клуб.

Гиорги Майсурадзе выступает на позиции правого защитника.

Футболист является воспитанником академии тбилисского «Динамо», за первую команду которого провел 59 официальных матчей (2 гола, 6 ассистов).

Сегодня «Полесье» официально объявило о подписании Алексея Гуцуляка из «Днепра-1».

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Алексей Сливченко Источник: ФК Динамо Тбилиси
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