ОФИЦИАЛЬНО. Полесье согласовало трансфер защитника из Грузии

Тбилисское «Динамо» объявило о том, что достигло договоренности с «Полесьем» по трансферу в украинский клуб 22-летнего Гиорги Майсурадзе.

Подробности сделки не афишируются, равно как о ней пока не объявлял житомирский клуб.

Гиорги Майсурадзе выступает на позиции правого защитника.

Футболист является воспитанником академии тбилисского «Динамо», за первую команду которого провел 59 официальных матчей (2 гола, 6 ассистов).

Сегодня «Полесье» официально объявило о подписании Алексея Гуцуляка из «Днепра-1».