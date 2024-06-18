ОФИЦИАЛЬНО. Полесье согласовало трансфер защитника из Грузии
Гиорги Майсурадзе продолжит карьеру в украинской Премьер-лиге
Тбилисское «Динамо» объявило о том, что достигло договоренности с «Полесьем» по трансферу в украинский клуб 22-летнего Гиорги Майсурадзе.
Подробности сделки не афишируются, равно как о ней пока не объявлял житомирский клуб.
Гиорги Майсурадзе выступает на позиции правого защитника.
Футболист является воспитанником академии тбилисского «Динамо», за первую команду которого провел 59 официальных матчей (2 гола, 6 ассистов).
Сегодня «Полесье» официально объявило о подписании Алексея Гуцуляка из «Днепра-1».
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