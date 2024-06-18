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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 18:01 | Обновлено 18 июня 2024, 18:04
917
1

Гюлер vs Кварацхелия. Известны составы на матч Евро-2024 Турция – Грузия

Матч 1-го тура ЧЕ-2024 в группе F в немецком Дортмунде состоится 18 июня в 19:00 по Киеву

18 июня 2024, 18:01 | Обновлено 18 июня 2024, 18:04
917
1
Гюлер vs Кварацхелия. Известны составы на матч Евро-2024 Турция – Грузия

В немецком Дортмунде 18 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы на игру.

В группе F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.

Стартовые составы на матч Турция – Грузия:

Турция: Гюнюк, Акайдын, Кёкчю, Гюлер, Чалханоглу, Бардакджи, Мюлдюр, Йылдыз, Кадыоглу, Йылмаз, Айхан.

Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Snooker
Грузия вперёд ,порвите турков 
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