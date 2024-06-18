Гюлер vs Кварацхелия. Известны составы на матч Евро-2024 Турция – Грузия
Матч 1-го тура ЧЕ-2024 в группе F в немецком Дортмунде состоится 18 июня в 19:00 по Киеву
В немецком Дортмунде 18 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Турции и Грузии.
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Тренеры определили стартовые составы на игру.
В группе F Турция и Грузия также сыграют с Португалией и Чехией.
Стартовые составы на матч Турция – Грузия:
Турция: Гюнюк, Акайдын, Кёкчю, Гюлер, Чалханоглу, Бардакджи, Мюлдюр, Йылдыз, Кадыоглу, Йылмаз, Айхан.
Грузия: Мамардашвили, Какабадзе, Двали, Кашия, Кверквелия, Кочорашвили, Кварацхелия, Чакветадзе, Меквабишвили, Цитаишвили, Микаутадзе.
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