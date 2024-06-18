НАГЕЛЬСМАНН: «Постараемся выступить на таком же уровне против Венгрии»

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Венгрии, который состоится в среду 19 июня, начало – в 19:00 по Киеву:

«Мы знаем, что матч против Шотландии был хорошим началом. Я хочу дать команде как можно больше энергии. Работа сейчас приносит много удовольствия, и мы постараемся выступить на таком же уровне в среду. Нам нужно выигрывать гораздо больше матчей, если мы хотим достичь наших целей».

В первом туре Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.