НАГЕЛЬСМАНН: «Постараемся выступить на таком же уровне против Венгрии»
Тренер сборной Германии – о втором матче команды на Евро-2024
Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Венгрии, который состоится в среду 19 июня, начало – в 19:00 по Киеву:
«Мы знаем, что матч против Шотландии был хорошим началом. Я хочу дать команде как можно больше энергии. Работа сейчас приносит много удовольствия, и мы постараемся выступить на таком же уровне в среду. Нам нужно выигрывать гораздо больше матчей, если мы хотим достичь наших целей».
В первом туре Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.
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