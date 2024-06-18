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  4. НАГЕЛЬСМАНН: «Постараемся выступить на таком же уровне против Венгрии»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 17:51 |
231
0

НАГЕЛЬСМАНН: «Постараемся выступить на таком же уровне против Венгрии»

Тренер сборной Германии – о втором матче команды на Евро-2024

18 июня 2024, 17:51 |
231
0
НАГЕЛЬСМАНН: «Постараемся выступить на таком же уровне против Венгрии»
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлиан Нагельсманн

Главный тренер сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился ожиданиями от матча второго тура Евро-2024 против Венгрии, который состоится в среду 19 июня, начало – в 19:00 по Киеву:

«Мы знаем, что матч против Шотландии был хорошим началом. Я хочу дать команде как можно больше энергии. Работа сейчас приносит много удовольствия, и мы постараемся выступить на таком же уровне в среду. Нам нужно выигрывать гораздо больше матчей, если мы хотим достичь наших целей».

В первом туре Германия разгромила Шотландию со счетом 5:1.

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Олег Дидух Источник: УЕФА
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