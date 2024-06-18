Защитник сборной Австрии извинился за то, что нанес травму Мбаппе

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо прокомментировал поражение 0:1 от Франции в первом туре Евро-2024 и перелом носа, который Килиан Мбаппе получил в результате столкновения с Дансо:

«Это была великая битва, к сожалению, с неудачным для нас результатом. Тем не менее, я очень горжусь нашей командой, нашими болельщиками и своим дебютом на чемпионате Европы. Спасибо всем вам за невероятную поддержку на этом стадионе в Дюссельдорфе, который до сих пор является для меня особенным местом.

Обращаюсь к французским болельщикам: мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего единоборства. Я желаю ему выздоровления и надеюсь, что он быстро сможет вернуться на поле».