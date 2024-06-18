Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Защитник сборной Австрии извинился за то, что нанес травму Мбаппе
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 17:33 |
511
2

Защитник сборной Австрии извинился за то, что нанес травму Мбаппе

Кевин Дансо – о переломе носа лидера сборной Франции

18 июня 2024, 17:33 |
511
2
Защитник сборной Австрии извинился за то, что нанес травму Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine

Защитник сборной Австрии Кевин Дансо прокомментировал поражение 0:1 от Франции в первом туре Евро-2024 и перелом носа, который Килиан Мбаппе получил в результате столкновения с Дансо:

«Это была великая битва, к сожалению, с неудачным для нас результатом. Тем не менее, я очень горжусь нашей командой, нашими болельщиками и своим дебютом на чемпионате Европы. Спасибо всем вам за невероятную поддержку на этом стадионе в Дюссельдорфе, который до сих пор является для меня особенным местом.

Обращаюсь к французским болельщикам: мне очень жаль, что Килиан Мбаппе получил травму во время нашего единоборства. Я желаю ему выздоровления и надеюсь, что он быстро сможет вернуться на поле».

По теме:
Ральф РАНГНИК: «Был близок к тому, чтобы подписать Мбаппе в Лейпциг»
Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024
Маркус ТЮРАМ: «Мы хотели хорошо начать турнир»
Килиан Мбаппе сборная Австрии по футболу сборная Франции по футболу Австрия - Франция
Олег Дидух Источник: Instagram
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 июня 2024, 18:15 63
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024

Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Футбол | 17 июня 2024, 18:08 33
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии

Глава Офиса президента Украины верит в команду Сергея Реброва

Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 18.06.2024, 07:00
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Капитан и еще два игрока покинули Металлист
Футбол | 18.06.2024, 17:19
Капитан и еще два игрока покинули Металлист
Капитан и еще два игрока покинули Металлист
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Футбол | 18.06.2024, 14:15
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Артем МИЛЕВСКИЙ: «Уверен, что Украина выйдет из группы»
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Sergey Romanchik
Это не извинение..За что он должен извиниться?? Он просто выразил свое сожалением по данному факту...Там его вины точно нет...
Ответить
+1
Ukraine
Навіщо було носом бити в плече?
Ще так раз чи два зробить і взагалі відпаде))
Якись цирк, а не професійний футбол
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
17.06.2024, 22:24 32
Футбол
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
Ребров признался, что сказали ему игроки сборной после поражения от Румынии
18.06.2024, 10:41 64
Футбол
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
18.06.2024, 10:07 30
Футбол
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
16.06.2024, 16:20 3
Бокс
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 498
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем