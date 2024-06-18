Капитан и еще два игрока покинули Металлист

Как стало известно Sport.ua, по окончании прошлого сезона «Металлист» покинули три игрока — защитники Габриэль Гомес (капитан команды) и Андрей Бусько, а также полузащитник Юрий Голубка.

30 июня заканчиваются контракты у еще пяти футболистов — Василия и Петра Луцивых, Виталия Федорива, Алексея Горяинова и юного Ярослава Карпизина, а также арендное соглашение Дмитрия Фастова (права на голкипера принадлежат «Карпатах»). Не исключено, что кто-то из них также покинет команду.

О возможном пополнении говорить пока рано, но можно быть уверенным, что костяк «Металлиста» образца минувшего сезона сохранится. Базироваться команда вот уже третий год будет в Ужгороде.

По итогам сезона 2023/2024 «Металлист» занял 14-е место в Первой лиге (4-е в группе «Выбывание»), сохранив прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола.

Базовая дата старта нового чемпионата в Первой лиге — 25 июля. В этом году планируется провести 18 туров.

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