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Украина. Премьер лига
18 июня 2024, 17:19 |
854
0

Капитан и еще два игрока покинули Металлист

20 июня футболисты харьковской команды выходят из отпуска

18 июня 2024, 17:19 |
854
0
Капитан и еще два игрока покинули Металлист
ФК Металлист. Габриэл Гомес

Как стало известно Sport.ua, по окончании прошлого сезона «Металлист» покинули три игрока — защитники Габриэль Гомес (капитан команды) и Андрей Бусько, а также полузащитник Юрий Голубка.

30 июня заканчиваются контракты у еще пяти футболистов — Василия и Петра Луцивых, Виталия Федорива, Алексея Горяинова и юного Ярослава Карпизина, а также арендное соглашение Дмитрия Фастова (права на голкипера принадлежат «Карпатах»). Не исключено, что кто-то из них также покинет команду.

О возможном пополнении говорить пока рано, но можно быть уверенным, что костяк «Металлиста» образца минувшего сезона сохранится. Базироваться команда вот уже третий год будет в Ужгороде.

По итогам сезона 2023/2024 «Металлист» занял 14-е место в Первой лиге (4-е в группе «Выбывание»), сохранив прописку во втором по силе дивизионе украинского футбола.

Базовая дата старта нового чемпионата в Первой лиге — 25 июля. В этом году планируется провести 18 туров.

Ранее наш сайт сообщал, что один из лучших бомбардиров в истории Первой лиги сменит клуб.

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Металлист Харьков Габриэл Гомес Феррейра Андрей Бусько инсайд
Андрій Писаренко
Андрій Писаренко Sport.ua
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