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  4. Ральф РАНГНИК: «Был близок к тому, чтобы подписать Мбаппе в Лейпциг»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 14:42 |
110
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Ральф РАНГНИК: «Был близок к тому, чтобы подписать Мбаппе в Лейпциг»

Тренер сборной Австрии мог поработать с лидером французов

18 июня 2024, 14:42 |
110
0
Ральф РАНГНИК: «Был близок к тому, чтобы подписать Мбаппе в Лейпциг»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник признался, что мог подписать Килиана Мбаппе в «РБ Лейпциг» еще до перехода форварда в «ПСЖ»:

«Я знаю Мбаппе с 15 или 16 лет. В «Лейпциге» я был близок к тому, чтобы подписать его.

Я несколько раз встречался с его родителями, и на последней встрече его отец Вильфрид сказал мне, что отдаст мне Мбаппе, но только если я буду тренером. Это было в феврале, а четыре месяца спустя я был тренером «Лейпцига», но Мбаппе играл в «Монако».

Напомним, из-за перелома носа Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.

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Ральф Рангник Килиан Мбаппе РБ Лейпциг
Олег Дидух Источник: Sky Germany
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