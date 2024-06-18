Ральф РАНГНИК: «Был близок к тому, чтобы подписать Мбаппе в Лейпциг»

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник признался, что мог подписать Килиана Мбаппе в «РБ Лейпциг» еще до перехода форварда в «ПСЖ»:

«Я знаю Мбаппе с 15 или 16 лет. В «Лейпциге» я был близок к тому, чтобы подписать его.

Я несколько раз встречался с его родителями, и на последней встрече его отец Вильфрид сказал мне, что отдаст мне Мбаппе, но только если я буду тренером. Это было в феврале, а четыре месяца спустя я был тренером «Лейпцига», но Мбаппе играл в «Монако».

Напомним, из-за перелома носа Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.