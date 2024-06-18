Ральф РАНГНИК: «Был близок к тому, чтобы подписать Мбаппе в Лейпциг»
Тренер сборной Австрии мог поработать с лидером французов
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник признался, что мог подписать Килиана Мбаппе в «РБ Лейпциг» еще до перехода форварда в «ПСЖ»:
«Я знаю Мбаппе с 15 или 16 лет. В «Лейпциге» я был близок к тому, чтобы подписать его.
Я несколько раз встречался с его родителями, и на последней встрече его отец Вильфрид сказал мне, что отдаст мне Мбаппе, но только если я буду тренером. Это было в феврале, а четыре месяца спустя я был тренером «Лейпцига», но Мбаппе играл в «Монако».
Напомним, из-за перелома носа Мбаппе больше не сыграет на групповом этапе Евро-2024.
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