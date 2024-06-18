Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Жиру дал оценку травме Мбаппе
Франция
18 июня 2024, 08:28 | Обновлено 18 июня 2024, 08:47
3090
0

Жиру дал оценку травме Мбаппе

Нападающий-ветеран может стать основным в сборной Франции

18 июня 2024, 08:28 | Обновлено 18 июня 2024, 08:47
3090
0
Жиру дал оценку травме Мбаппе
Getty Images/Global Images Ukraine. Оливье Жиру

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о повреждении носа у нападающего Килиана Мбаппе, которое он получил в матче Евро-2024 с командой Австрии (1:0).

«Мы надеемся, что он очень быстро поправится, это небольшая неприятность вечера, у нас нет новостей. Я знаю, что это очень больно. Это уже случалось со мной раньше», – заявил Жиру.

Мбаппе травмировал нос на 86-й минуте поединка при верховой борьбе с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменен на Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что Жиру установил два рекорда сборной Франции.

По теме:
Конрад ЛАЙМЕР: «Это была очень трудная игра»
Сабо назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Тренер Португалии подтвердил амбициозные планы сборной на Евро-2024
Оливье Жиру Евро-2024 Килиан Мбаппе травма сборная Франции по футболу Австрия - Франция
Юрій Остроумов Источник: L'Equipe
Оцените материал
(17)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17 июня 2024, 18:15 62
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 1-го тура Евро-2024

Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Футбол | 17 июня 2024, 22:24 29
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча
Луческу рассказал, почему Румыния победила Украину и назвал антигероя матча

Мирча считает виновным Андрея Лунина

Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Футбол | 17.06.2024, 18:08
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 18.06.2024, 06:30
Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Турция – Грузия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 18.06.2024, 07:15
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Португалия – Чехия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
18.06.2024, 07:00 15
Футбол
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
РЕБРОВ: «У нас было владение, но мы не создали голевых моментов»
17.06.2024, 18:55 86
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
Леоненко назвал игроков сборной, которые виноваты в поражении от Румынии
17.06.2024, 21:26 50
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 24
Футбол
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
Легендарный Джордж Форман назвал лучшего хевивейтера в истории бокса
18.06.2024, 07:21 4
Бокс
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 69
Футбол
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
Бельгия – Словакия – 0:1 Сенсация! Почему отменили голы Лукаку? Видеообзор
17.06.2024, 21:20
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем