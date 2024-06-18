Жиру дал оценку травме Мбаппе

Форвард сборной Франции Оливье Жиру высказался о повреждении носа у нападающего Килиана Мбаппе, которое он получил в матче Евро-2024 с командой Австрии (1:0).

«Мы надеемся, что он очень быстро поправится, это небольшая неприятность вечера, у нас нет новостей. Я знаю, что это очень больно. Это уже случалось со мной раньше», – заявил Жиру.

Мбаппе травмировал нос на 86-й минуте поединка при верховой борьбе с защитником австрийцев Кевином Дансо. После этого форвард был заменен на Оливье Жиру.

Ранее сообщалось, что Жиру установил два рекорда сборной Франции.