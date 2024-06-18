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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 08:23 | Обновлено 18 июня 2024, 08:24
172
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Чехия

18 июня в 22:00 в Лейпциге пройдет матч 1-го тура Евро-2024

18 июня 2024, 08:23 | Обновлено 18 июня 2024, 08:24
172
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Чехия
Getty Images/Global Images Ukraine. Криштиану Роналду

В немецком Лейпциге 18 июня в 22:00 пройдет матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Сборная Португалии, команда Роберто Мартинеса, перед стартом ЧЕ сыграла товарищеские матчи с Финляндией (4:2), Хорватией (1:2) и Ирландией (3:0).

Команда Чехии под руководством Иван Гашека, в июне провела спарринги против команд Мальты (7:1) и Северной Македонии (2:1).

В группе F, кроме Португалии и Чехии, также в 1-м туре встречаются команды Турции и Грузии.

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Португалия – Чехия

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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