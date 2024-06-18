В немецком Лейпциге 18 июня в 22:00 пройдет матч 1-го тура группы F Евро-2024 между сборными Португалии и Чехии.

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Сборная Португалии, команда Роберто Мартинеса, перед стартом ЧЕ сыграла товарищеские матчи с Финляндией (4:2), Хорватией (1:2) и Ирландией (3:0).

Команда Чехии под руководством Иван Гашека, в июне провела спарринги против команд Мальты (7:1) и Северной Македонии (2:1).

В группе F, кроме Португалии и Чехии, также в 1-м туре встречаются команды Турции и Грузии.

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