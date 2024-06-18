Известен фаворит в борьбе за звание лучшего игрока Евро-2024
Лидер в номинации – Джуд Беллингем
Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем является текущим фаворитом в соперничестве за титул лучшего игрока финального турнира чемпионата Европы 2024.
Кроме этого, по данным источника, англичанин лидирует в гонке за звание лучшего молодого игрока Евро-2024.
Вторым в списке претендентов на лучшего футболиста турнира в Германии является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, третье место у англичанина Гарри Кейна.
Как известно, в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 Англия одержала минимальную победу над Сербией – 1:0. Автором единственного гола родоначальников футбола стал Беллингем.
В следующем матче Евро-2024 англичане 20 июня встретится с командой Дании.
Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем вписал свое имя в историю Евро, отобрал рекорд у Джамала Мусиалы.
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