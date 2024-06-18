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Англия
18 июня 2024, 07:49 | Обновлено 18 июня 2024, 07:55
856
1

Известен фаворит в борьбе за звание лучшего игрока Евро-2024

Лидер в номинации – Джуд Беллингем

18 июня 2024, 07:49 | Обновлено 18 июня 2024, 07:55
856
1
Известен фаворит в борьбе за звание лучшего игрока Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Джуд Беллингем

Полузащитник сборной Англии и мадридского «Реала» Джуд Беллингем является текущим фаворитом в соперничестве за титул лучшего игрока финального турнира чемпионата Европы 2024.

Кроме этого, по данным источника, англичанин лидирует в гонке за звание лучшего молодого игрока Евро-2024.

Вторым в списке претендентов на лучшего футболиста турнира в Германии является нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе, третье место у англичанина Гарри Кейна.

Как известно, в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024 Англия одержала минимальную победу над Сербией – 1:0. Автором единственного гола родоначальников футбола стал Беллингем.

В следующем матче Евро-2024 англичане 20 июня встретится с командой Дании.

Ранее сообщалось, что Джуд Беллингем вписал свое имя в историю Евро, отобрал рекорд у Джамала Мусиалы.

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Евро-2024 Джуд Беллингем сборная Англии по футболу Гарри Кейн Килиан Мбаппе
Юрій Остроумов Источник: Squawka
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Saar
Мбапе й Кейн!? Джуд забив. А що зробив Мбапе й Кейн після першого туру, щоб бути в трійці номінації!?
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