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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 05:40 | Обновлено 18 июня 2024, 05:43
3652
0

Александр КУЧЕР: «Очень разочаровало отношение наших футболистов к игре»

Бывший игрок сборной Украины недоволен действиями футболистов национальной команды

18 июня 2024, 05:40 | Обновлено 18 июня 2024, 05:43
3652
0
Александр КУЧЕР: «Очень разочаровало отношение наших футболистов к игре»
СК Днепр-1. Александр Кучер

Украинский тренер Александр Кучер, который в качестве игрока сыграл за национальную сборную 57 матчей, поделился эмоциями от первого матча «сине–желтых» на Евро-2024. Напомним, сборная Украины разгромно уступила Румынии (0:3).

Ужасная игра от нашей сборной. Что ощущаете внутри?

– Разочарование. Надеялся на большее, скажу честно. Очень разочаровало отношение наших футболистов к игре. Трудно было смотреть, не было лидера на футбольном поле. Не могу передать словами. В другой форме могу сказать.

А что случилось с Андреем Луниным? Он провел стабильный сезон в мадридском Реале, а сейчас такие ошибки.

– Не хочется ребят убивать полностью. Может, какая-то самоуверенность у них появилась. Я не понимаю, в Реале не так по воротам бьют? Но мы знаем, что он умеет вытаскивать матчи. Бывают такие ошибки, но не хочется, чтобы они находились в таких матчах. Можно сказать, что в столь важном матче для нас была не одна ошибка, а несколько. Конечно, можно списать нервозность, но трудно было смотреть, скажу честно.

Наши вообще ничего не создали в атаке, первый удар в плоскость был на 76-й минуте. Почему такая беззубая играла впереди?

– Где-то самоуверенность сыграла роль, ребята не понимали, что это чемпионат Европы, там нет проходных соперников. Мы видели, как команды играют. И Англия играла, и Италия с Албанией. Всегда тяжело давалось лидерам играть, а они фавориты турнира. Мы видели вчера игру англичан с сербами. Забили гол, но что дальше было? Зажимались у ворот и сербы хотели забить. Мы видели, что в Англии ничего не получалось. Надо было понимать, что команды будут все настроены, все будут играть и отдаваться. Не будет проходных матчей.

Это поражение можно назвать тренерским? Сергей Ребров произвел замены только после третьего пропущенного гола.

–Нельзя говорить, что тренер виноват во всем. Мы видели игру, мы понимали, что у нас хорошие футболисты, хорошие исполнители. Мы ведь не увидели никаких действий от наших лидеров. Ни одного лидера, кто умеет играть, кто хочет повести команду вперед. Они исчезли. Это очень настораживает. Нет желания.

Заметили что-нибудь положительное вообще в этом матче?

Трудно было, потому что я не досмотрел, у меня трансляция исчезла. Я уже не видел концовку и трудно что-то говорить. Начало было неплохое, но когда пропустили первый мяч, румыны начали играть на уровне. Первый-второй голы и уже не было никакого давления от сборной. Это было плохо.

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Руслан Травкин Источник: NV.ua
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