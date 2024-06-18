Иван ШРАНЦ: «Благодаря указаниям тренера сумели обыграть Бельгию»
Хавбек сборной Словакии доволен своим результативным ударом
Полузащитник сборной Словакии Иван Шранц поделился эмоциями от сенсационной победы над Бельгией в поединке 1-го тура группового этапа Евро-2024. Он забил единственный гол в матче.
«Мы здорово сыграли и очень дисциплинированно. Следовали указаниям тренера и заслуженно добились очень важной победы.
Мой гол? Такие голы забивают раз в жизни. Тем прекраснее победа. Мы прекрасно слышали наших болельщиков и хотим сказать им большое спасибо. Думаю, что и они благодарны нам», – сказал Шранц.
30-летний хавбек на клубном уровне выступает за пражскую «Славию».
В другом матче группы Е Румыния разгромила сборную Украины (3:0).
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