Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Иван ШРАНЦ: «Благодаря указаниям тренера сумели обыграть Бельгию»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 05:10 | Обновлено 18 июня 2024, 05:15
176
0

Иван ШРАНЦ: «Благодаря указаниям тренера сумели обыграть Бельгию»

Хавбек сборной Словакии доволен своим результативным ударом

18 июня 2024, 05:10 | Обновлено 18 июня 2024, 05:15
176
0
Иван ШРАНЦ: «Благодаря указаниям тренера сумели обыграть Бельгию»
Getty Images/Global Images Ukraine. Иван Шранц

Полузащитник сборной Словакии Иван Шранц поделился эмоциями от сенсационной победы над Бельгией в поединке 1-го тура группового этапа Евро-2024. Он забил единственный гол в матче.

«Мы здорово сыграли и очень дисциплинированно. Следовали указаниям тренера и заслуженно добились очень важной победы.

Мой гол? Такие голы забивают раз в жизни. Тем прекраснее победа. Мы прекрасно слышали наших болельщиков и хотим сказать им большое спасибо. Думаю, что и они благодарны нам», – сказал Шранц.

30-летний хавбек на клубном уровне выступает за пражскую «Славию».

В другом матче группы Е Румыния разгромила сборную Украины (3:0).

По теме:
Александр КУЧЕР: «Очень разочаровало отношение наших футболистов к игре»
Игрок сборной Бельгии назвал причины фиаско в матче со Словакией
Таки перелом. Мбаппе на Евро-2024 будет играть в маске
Иван Шранц сборная Словакии по футболу сборная Бельгии по футболу Бельгия - Словакия Евро-2024
Руслан Травкин Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Футбол | 17 июня 2024, 23:05 10
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал
Лунин после поражения от Румынии признался, готов ли он покинуть Реал

Украинский вратарь готов остаться в «королевском клубе»

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Футбол | 17 июня 2024, 06:23 1
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина

17 июня в 16:00 пройдет матч 1-го тура Евро-2024 в немецком Мюнхене

Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Футбол | 17.06.2024, 18:08
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
Андрей Ермак прокомментировал поражение Украины от Румынии
ВИДЕО. Автогол! Франция вышла вперед в матче с Австрией
Футбол | 17.06.2024, 22:48
ВИДЕО. Автогол! Франция вышла вперед в матче с Австрией
ВИДЕО. Автогол! Франция вышла вперед в матче с Австрией
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Футбол | 17.06.2024, 07:19
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
17.06.2024, 14:05 69
Футбол
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
Лунин пояснил, как пропустил три гола от команды Румынии на старте ЧЕ
17.06.2024, 19:55 21
Футбол
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
17.06.2024, 18:15 62
Футбол
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
Хуже и не придумаешь. Украина потерпела разгром от Румынии в Мюнхене
17.06.2024, 17:55 492
Футбол
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
Бог с ней, с игрой, но где же ваш характер?
17.06.2024, 20:00 231
Футбол
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
Авторитетный ресурс назвал свой счет в бою Гвоздик – Бенавидес
16.06.2024, 16:20 3
Бокс
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем