Иван ШРАНЦ: «Благодаря указаниям тренера сумели обыграть Бельгию»

Полузащитник сборной Словакии Иван Шранц поделился эмоциями от сенсационной победы над Бельгией в поединке 1-го тура группового этапа Евро-2024. Он забил единственный гол в матче.

«Мы здорово сыграли и очень дисциплинированно. Следовали указаниям тренера и заслуженно добились очень важной победы.

Мой гол? Такие голы забивают раз в жизни. Тем прекраснее победа. Мы прекрасно слышали наших болельщиков и хотим сказать им большое спасибо. Думаю, что и они благодарны нам», – сказал Шранц.

30-летний хавбек на клубном уровне выступает за пражскую «Славию».

В другом матче группы Е Румыния разгромила сборную Украины (3:0).