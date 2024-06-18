Назван лучший игрок матча Евро-2024 Австрия – Франция
Награду получил опытный полузащитник сборной Франции
Вечером 17 июня в немецком Дюссельдорф прошел матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.
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Н'Голо Канте назван лучшим игроком этого поединка. Опытный хавбек за 90 минут на поле Канте пробежал 11,8 км при максимальном ускорении до 34,5 км/ч. Точность его передач составила 92%.
33-летний Канте на клубном уровне выступает за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Также за карьеру хавбек играл за «Челси», «Лестер», «Кан» и «Булонь».
Евро-2024. Группа D. 1-й тур
Австрия – Франция – 0:1
Гол: Вебер, 38 (автогол)
Bossed it 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/HLsc5Q22a3— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 17, 2024
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