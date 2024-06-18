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Чемпионат Европы
18 июня 2024, 03:09 | Обновлено 18 июня 2024, 03:14
279
0

Назван лучший игрок матча Евро-2024 Австрия – Франция

Награду получил опытный полузащитник сборной Франции

18 июня 2024, 03:09 | Обновлено 18 июня 2024, 03:14
279
0
Назван лучший игрок матча Евро-2024 Австрия – Франция
x.com/EURO2024. Н'Голо Канте

Вечером 17 июня в немецком Дюссельдорф прошел матч 1-го тура группы C Евро-2024 между сборными Австрии и Франции.

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Н'Голо Канте назван лучшим игроком этого поединка. Опытный хавбек за 90 минут на поле Канте пробежал 11,8 км при максимальном ускорении до 34,5 км/ч. Точность его передач составила 92%.

33-летний Канте на клубном уровне выступает за «Аль-Иттихад» из Саудовской Аравии. Также за карьеру хавбек играл за «Челси», «Лестер», «Кан» и «Булонь».

Евро-2024. Группа D. 1-й тур

Австрия – Франция – 0:1

Гол: Вебер, 38 (автогол)

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Руслан Травкин
Руслан Травкин Sport.ua
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