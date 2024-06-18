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  4. РАНГНИК: «Франция заслуженно победила, но мы выложились на поле полностью»
Чемпионат Европы
18 июня 2024, 02:22 |
34
0

РАНГНИК: «Франция заслуженно победила, но мы выложились на поле полностью»

Наставник австрийцев признал, что соперник был лучше

18 июня 2024, 02:22 |
34
0
РАНГНИК: «Франция заслуженно победила, но мы выложились на поле полностью»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник прокомментировал результат матча против сборной Франции в рамках 1-го тура Евро-2024. Напомним, Австрия уступила французам (0:1).

«Мы создавали моменты. Конечно, Франция тоже создавала моменты. Патрик Пентц, наш вратарь, проделал отличную работу. У меня нет претензий к моим игрокам. Они не всегда принимали правильные решения, но давайте не будем забывать, кто был их соперником.

Мы проиграли матч. Давайте будем честны, у Франции было больше моментов, и она заслуженно победила. Но мы оставались в игре до последней минуты. Мы выложились на поле полностью. Теперь мы должны смотреть вперед и постараться победить Польшу в пятницу.

После финального свистка Дайо Упамекано сказал, что рад, что матч закончился. Вы просто должны посмотреть на всех игроков, которые у них есть, в том числе и на скамейке запасных. Мы должны быть скромными.

Никто не упрекает Макси Вебера за автогол, но важно то, что он не упрекает себя. Никто из игроков или персонала не винит его. Когда я впервые увидел гол, я подумал, что это игрок сборной Франции нанес удар в касание», – сказал Рангник.

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Руслан Травкин Источник: УЕФА
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