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  4. Ральф РАНГНИК: «Мы сыграем против сборной, которая имеет лучший состав»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 21:58 |
365
0

Ральф РАНГНИК: «Мы сыграем против сборной, которая имеет лучший состав»

Тренер сборной Австрии высказался о матче с Францией

17 июня 2024, 21:58 |
365
0
Ральф РАНГНИК: «Мы сыграем против сборной, которая имеет лучший состав»
Getty Images/Global Images Ukraine. Ральф Рангник

Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Франции.

«Мы полностью сосредоточены на матче против сборной Франции, ведь мы сыграем против одного из главных, а возможно, и самого главного фаворита Евро-2024. Мы будем противостоять вице-чемпиону мира, сборной, которая имеет лучший состав.

Сборной Австрии нужно показать свой лучший уровень. Нам надо быть уверенными в своих силах», – сказал Рангник.

Матч Австрия – Франция состоится 17 июня и начнется в 22:00.

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Ральф Рангник сборная Франции по футболу сборная Австрии по футболу Евро-2024 Австрия - Франция
Дмитро Олійник Источник: УЕФА
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