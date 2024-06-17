Ральф РАНГНИК: «Мы сыграем против сборной, которая имеет лучший состав»
Тренер сборной Австрии высказался о матче с Францией
Главный тренер сборной Австрии Ральф Рангник высказался о матче 1-го тура группового этапа Евро-2024 против сборной Франции.
«Мы полностью сосредоточены на матче против сборной Франции, ведь мы сыграем против одного из главных, а возможно, и самого главного фаворита Евро-2024. Мы будем противостоять вице-чемпиону мира, сборной, которая имеет лучший состав.
Сборной Австрии нужно показать свой лучший уровень. Нам надо быть уверенными в своих силах», – сказал Рангник.
Матч Австрия – Франция состоится 17 июня и начнется в 22:00.
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