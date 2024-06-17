Теннис17 июня 2024, 21:51 | Обновлено 17 июня 2024, 21:54
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Не Свитолина. Стало известно, кто из украинок выступит в паре на Олимпиаде
Украина на Играх в Париже будет представлена двумя тандемами
17 июня 2024, 21:51 | Обновлено 17 июня 2024, 21:54
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ФТУ и НОК опубликовали финальную заявку сборной Украины на Олимпийские игры 2024 в Париже:
Марта Костюк (№17 WTA)
Элина Свитолина (№21 WTA)
Даяна Ястремская (№27 WTA)
Ангелина Калинина (№47 WTA)
Парный разряд:
Людмила Киченок / Надежда Киченок
Марта Костюк / Даяна Ястремская
Теннисный турнир на Олимпиаде в столице Франции пройдет с 27 июля по 4 августа.
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