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Теннис
17 июня 2024, 21:51 | Обновлено 17 июня 2024, 21:54
1245
0

Не Свитолина. Стало известно, кто из украинок выступит в паре на Олимпиаде

Украина на Играх в Париже будет представлена двумя тандемами

17 июня 2024, 21:51 | Обновлено 17 июня 2024, 21:54
1245
0
Не Свитолина. Стало известно, кто из украинок выступит в паре на Олимпиаде
Getty Images/Global Images Ukraine. Сестры Киченок

ФТУ и НОК опубликовали финальную заявку сборной Украины на Олимпийские игры 2024 в Париже:

Одиночный разряд:

Марта Костюк (№17 WTA)
Элина Свитолина (№21 WTA)
Даяна Ястремская (№27 WTA)
Ангелина Калинина (№47 WTA)

Парный разряд:

Людмила Киченок / Надежда Киченок
Марта Костюк / Даяна Ястремская

Теннисный турнир на Олимпиаде в столице Франции пройдет с 27 июля по 4 августа.

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Элина Свитолина Марта Костюк Даяна Ястремская Ангелина Калинина Людмила Киченок Надежда Киченок Олимпийские игры 2024 ITF
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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