Не Свитолина. Стало известно, кто из украинок выступит в паре на Олимпиаде

ФТУ и НОК опубликовали финальную заявку сборной Украины на Олимпийские игры 2024 в Париже:

Одиночный разряд:

Марта Костюк (№17 WTA)

Элина Свитолина (№21 WTA)

Даяна Ястремская (№27 WTA)

Ангелина Калинина (№47 WTA)

Парный разряд:

Людмила Киченок / Надежда Киченок

Марта Костюк / Даяна Ястремская

Теннисный турнир на Олимпиаде в столице Франции пройдет с 27 июля по 4 августа.