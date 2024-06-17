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  4. Автор гола в составе Румынии оценил матч с Украиной и высказался о Бельгии
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 20:41 |
2275
1

Автор гола в составе Румынии оценил матч с Украиной и высказался о Бельгии

Разван Марин прокомментировал победу команды в поединке с сине-желтыми (3:0)

17 июня 2024, 20:41 |
2275
1
Автор гола в составе Румынии оценил матч с Украиной и высказался о Бельгии
Getty Images/Global Images Ukraine. Разван Марин

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи автор одного из голов Разван Марин прокомментировал результат поединка:

«Это потрясающее ощущение. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас счастливы, это точно. Я счастлив, и нам нужно продолжать идти вперед. Одна только мысль о людях на улицах, которые празднуют, вызывает у меня мурашки по коже.

Мы воодушевлены, но нам нужно делать это шаг за шагом. Тот факт, что мы забили три гола и не пропустили, радует.

Игра с Бельгией? Должны быть готовыми, и я точно могу сказать, что мы можем добиться положительного результата. Теперь нам нужно полностью сосредоточиться на том, что будет дальше», – сказал Разван.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

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сборная Румынии по футболу сборная Украины по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Даниил Агарков Источник: УЕФА
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Istm
реброви, луніни, забарні та решта - читайте це: " Я думаю, що 22 мільйони румунів зараз щасливі, це точно. Я щасливий і
нам треба продовжувати йти вперед. Тільки думка про людей на вулицях,
які святкують, викликає в мене мурашки по шкірі.". Читайте це до ранку, не засинаючи.
Хоча про що я. Вам на це чхати (тут інше слово). Ще якийсь тиждень потусуватись, а далі хто в Іспанію, хто в Англію, хто на фешенебельні курорти і все це "непорозуміння" у туристичній мандрівці в Німеччину забудеться.
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