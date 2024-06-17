Автор гола в составе Румынии оценил матч с Украиной и высказался о Бельгии
Разван Марин прокомментировал победу команды в поединке с сине-желтыми (3:0)
17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.
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После завершения встречи автор одного из голов Разван Марин прокомментировал результат поединка:
«Это потрясающее ощущение. Я думаю, что 22 миллиона румын сейчас счастливы, это точно. Я счастлив, и нам нужно продолжать идти вперед. Одна только мысль о людях на улицах, которые празднуют, вызывает у меня мурашки по коже.
Мы воодушевлены, но нам нужно делать это шаг за шагом. Тот факт, что мы забили три гола и не пропустили, радует.
Игра с Бельгией? Должны быть готовыми, и я точно могу сказать, что мы можем добиться положительного результата. Теперь нам нужно полностью сосредоточиться на том, что будет дальше», – сказал Разван.
Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)
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