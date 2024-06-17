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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 21:27 |
3048
1

Счет закономерен. Известный тренер высказался о поединке Румыния – Украина

Юрий Вирт прокомментировал поражение украинской национальной команды на Евро-2024

17 июня 2024, 21:27 |
3048
1
Счет закономерен. Известный тренер высказался о поединке Румыния – Украина
Instagram. Юрий Вирт

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

После завершения встречи главный тренер «Звягеля» Юрий Вирт прокомментировал поражение сине-желтых:

– Какие ваши впечатления от матча?

– Отрицательные, конечно. Была надежда, что сборная Украины сможет победить команду Румынии. Можно сказать, что счет 3:0 - неожиданный, мы не на то рассчитывали, но я считаю, что с той игрой, которую продемонстрировала сборная Украины – он закономерен.

Я понимаю, что сейчас будет очень много критики футболистов, тренерского штаба. Ее нужно принять, проанализировать, сделать правильные выводы и двигаться дальше. Ничего страшного не произошло. Заслуженное поражение сборной Украины можно сказать, что команда получилась неподготовленной на этот матч.

– Как команда неподготовленна? Тактически, физически?

– Я понимаю, что есть индивидуальные ошибки футболистов. Плюс то, что я видел, пожалуй, многое было сказано им, что команда сильнее индивидуально. Было много написано, что эта сборная – одна из лучших сборных в истории Украины. Наверное, футболисты это читали и хотели лишь благодаря классу победить сборную Румынии.

Мы видим, что сегодня играет большую роль в футболе скорость, а на той скорости, на которой работала сборная Украины, невозможно было сегодня обыграть сборную Румынии. Не было индивидуальной скорости, команда долго передвигала мяч, практически все зоны были закрыты.

То, что мы видели по телевизору, а мы не все видели, потому что не показывали, мы практически не создали голевые моменты, все было перекрыто. Нужно делать анализ, потому что на таких скоростях нам тяжело, нам не хватает креативных действий, особенно когда сборная Румынии поставила такую ​​массированную защиту, поэтому мы не создали голевые моменты, удары по воротам.

– Румыния подготовилась лучше к матчу с нами?

– Как показала игра – да, однозначно. Могу сказать, что нужно отметить личные ошибки. Те гола, которые мы пропустили, первые два гола – мы подарили. А потом, на кураже, Румыния забила 3 ​​гола, игра закончилась. Очень много индивидуальных ошибок

– Лунин, это его ошибки были критическими?

– Нужно говорить то, что мы видели. 2 гола, первый и второй – это вратарские голы. В первом мяче мы не знаем, была ли это установка главного тренера, или выходить через билд-ап, короткими передачами. Мы увидели потерю, нас сразу наказали за это. Надо играть надежнее, чтобы не было таких ошибок и пропущенных голов.

Второй гол – это ошибка Лунина. Он видел удар, как видно из картинки, мяч прошел под руками – это явная ошибка Лунина. 2 результативные ошибки – это много. На таком уровне тяжело отыгрываться.

– Может, скажете о ком-то еще?

– Эти ошибки были явными. Хватало ошибок в защите, браке. Можем сказать, что самоуверенность сыграла свою роль, в игру мы были фаворитами, победителями, а оказывается, что имена не играют – играют команды. Побеждает та команда, которая лучше готова, меньше ошибается на футбольном поле.

– Игру провалили как футболисты, так и тренерский штаб?

– Конечно, вся команда во главе с главным тренером. Мы не можем критиковать только тренера или тренерский штаб. Все совершили большое количество ошибок. Состав от тренера был прогнозируем, все предпочитали. Психологически были не готовы к матчу. Мне показалось, что они были самонадеянны. Не уверенными в себе, а самоуверенными плюс индивидуальные ошибки.

Команда вместе примет эту критику, она должна справиться с этим, проанализировать. Считаю, что в матче со Словакией будет другой состав, – сказал Вирт.

Видеообзор матча Румыния – Украина (3:0)

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Юрий Вирт сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина
Даниил Агарков Источник: Трибуна
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