Матвиенко провел 300-й матч в карьере
Защитник горняков стал 8-м игроком, проведшим 50 официальных матчей за сборную
Матч с Румынией (0:3) стал 300-м в карьере 28-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 201 встречу он отыграл за «Шахтер», 66 – за национальную сборную, 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 164 раза Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. На рубеж «300» Матвиенко вышел через 8 лет 300 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).
Между тем поединок с румыными оказался 50-м для Матвиенко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал восьмым игроком, достигшим этого рубежа. 22 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 16 – в чемпионатах мира и 12 – в Лиге наций.
Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ
Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах
|
Игрок
|
Всего
|
ЧМ
|
ЧЕ
|
ЛН
|
Андрей ЯРМОЛЕНКО
|
77
|
35
|
31
|
11
|
Андрей ШЕВЧЕНКО
|
74
|
45
|
29
|
-
|
Андрей ПЯТОВ
|
73
|
37
|
29
|
7
|
Анатолий ТИМОЩУК
|
73
|
45
|
28
|
-
|
Александр ШОВКОВСКИЙ
|
57
|
32
|
25
|
-
|
Тарас СТЕПАНЕНКО
|
57
|
21
|
28
|
8
|
Олег ГУСЕВ
|
53
|
34
|
19
|
-
|
Николай МАТВИЕНКО
|
50
|
16
|
22
|
12
|
Евгений КОНОПЛЯНКА
|
48
|
19
|
24
|
5
|
Александр ЗИНЧЕНКО
|
47
|
13
|
25
|
9
ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.
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