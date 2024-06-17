Матвиенко провел 300-й матч в карьере

Матч с Румынией (0:3) стал 300-м в карьере 28-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 201 встречу он отыграл за «Шахтер», 66 – за национальную сборную, 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 164 раза Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. На рубеж «300» Матвиенко вышел через 8 лет 300 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).

Между тем поединок с румыными оказался 50-м для Матвиенко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал восьмым игроком, достигшим этого рубежа. 22 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 16 – в чемпионатах мира и 12 – в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок Всего ЧМ ЧЕ ЛН Андрей ЯРМОЛЕНКО 77 35 31 11 Андрей ШЕВЧЕНКО 74 45 29 - Андрей ПЯТОВ 73 37 29 7 Анатолий ТИМОЩУК 73 45 28 - Александр ШОВКОВСКИЙ 57 32 25 - Тарас СТЕПАНЕНКО 57 21 28 8 Олег ГУСЕВ 53 34 19 - Николай МАТВИЕНКО 50 16 22 12 Евгений КОНОПЛЯНКА 48 19 24 5 Александр ЗИНЧЕНКО 47 13 25 9

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.