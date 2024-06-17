Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матвиенко провел 300-й матч в карьере
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:51 | Обновлено 17 июня 2024, 18:56
78
1

Матвиенко провел 300-й матч в карьере

Защитник горняков стал 8-м игроком, проведшим 50 официальных матчей за сборную

17 июня 2024, 18:51 | Обновлено 17 июня 2024, 18:56
78
1
Матвиенко провел 300-й матч в карьере
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Матвиенко

Матч с Румынией (0:3) стал 300-м в карьере 28-летнего защитника горняков Николая Матвиенко. 201 встречу он отыграл за «Шахтер», 66 – за национальную сборную, 19 – за «Ворсклу» и 14 – за «Карпаты». 164 раза Николай выходил на поле в чемпионатах Украины, 53 – в еврокубках, 15 – в Кубке Украины и 2 – в Суперкубке Украины. На рубеж «300» Матвиенко вышел через 8 лет 300 дней после дебюта на высшем уровне, который состоялся 22 августа 2015 года в гостевом кубковом поединке «Шахтера» с киевским «Арсеналом» (3:0).

Между тем поединок с румыными оказался 50-м для Матвиенко в рядах сборной Украины в официальных турнирах. Он стал восьмым игроком, достигшим этого рубежа. 22 матча Николай провел в чемпионатах Европы, 16 – в чемпионатах мира и 12 – в Лиге наций.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Топ-10 гвардейцев сборной Украины в официальных турнирах

Игрок

Всего

ЧМ

ЧЕ

ЛН

Андрей ЯРМОЛЕНКО

77

35

31

11

Андрей ШЕВЧЕНКО

74

45

29

-

Андрей ПЯТОВ

73

37

29

7

Анатолий ТИМОЩУК

73

45

28

-

Александр ШОВКОВСКИЙ

57

32

25

-

Тарас СТЕПАНЕНКО

57

21

28

8

Олег ГУСЕВ

53

34

19

-

Николай МАТВИЕНКО

50

16

22

12

Евгений КОНОПЛЯНКА

48

19

24

5

Александр ЗИНЧЕНКО

47

13

25

9

ЧМ - чемпионаты мира; ЧЕ - чемпионаты Европы; ЛН - Лига наций.

По теме:
ЛУНИН: «Я хочу извиниться. Ребров сказал нам, что еще ничего не завершено»
В MEGOGO прокомментировали проблемы с трансляцией матча Румыния – Украина
Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Реброве
цифры и факты Николай Матвиенко Евро-2024 сборная Украины по футболу
Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 17 июня 2024, 00:26 15
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы

Чемпионат Европы по футболу состоится в Германии с 14 июня по 14 июля

Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 17 июня 2024, 17:40 0
Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Бельгия – Словакия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы

«Красные дьяволы» являются фаворитами встречи, но словаки просто так не капитулируют

Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 17.06.2024, 14:05
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Футбол | 17.06.2024, 17:59
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Румыния – Украина – 3:0. Катастрофа в Мюнхене. Видео голов и обзор матча
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Футбол | 17.06.2024, 12:28
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Комментарии 1
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Kawtan82
Цього чи моя вигнати зі збірної. І закрити туда дорогу назавжди!!!
Ответить
+1
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
16.06.2024, 18:21
Футбол
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
Испания – Хорватия – 3:0. Нокаут в первом тайме. Видео голов и обзор матча
15.06.2024, 21:28
Футбол
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
Евро-2024. Группа C: вице-чемпионы, полуфиналисты и белые орлы
16.06.2024, 10:40 3
Футбол
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем