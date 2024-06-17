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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:42 | Обновлено 17 июня 2024, 18:57
278
0

Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Реброве

Наша команда 10-й раз проиграла с разницей в три и более мяча в официальных матчах

17 июня 2024, 18:42 | Обновлено 17 июня 2024, 18:57
278
0
Сборная Украины потерпела первое крупное поражение при Реброве
Getty Images/Global Images Ukraine. Сергей Ребров

В матче с Румынией (0:3) сборная Украины потерпела 17-е поражение с крупным счетом в истории. 10 раз наша команда уступала соперникам с разницей в три и более мяча в официальных турнирах (4 – в чемпионатах мира, по 3 – в чемпионатах Европы и в Лиге наций) и 7 – в товарищеских поединках. Пять разгромов украинцы испытали при Олеге Блохине, четыре – при Андрее Шевченко, два – при Алексее Михайличенко, по одному – при Анатолии Конькове, Валерии Лобановском, Леониде Буряке, Михаиле Фоменко, Александре Петракове и Сергее Реброве.

К слову, первое крупное поражение при Реброве сборная потерпела в 14-м матче под его руководством. Позже впервые попадали в «нокаут» только коллективы Валерия Лобановского (в 18-й игре) и Андрея Шевченко (в 22-й). А рекордсменом нашей национальной дружины является Йожеф Сабо, чьи подопечные ни разу не проигрывали «по-крупному» в 34-х поединках.

Юрий ЛЯХОВЕЦКИЙ

Первые крупные поражения тренеров сборной Украины

Матч

Тренер Украины

Дата

Ранг

Соперник

Счет

1-й

Анатолий КОНЬКОВ

25.03.1995

ЧЕо

Хорватия (г)

0:4

2-й

Леонид БУРЯК

27.03.2002

ТМ

Румыния (г)

1:4

5-й

Олег БЛОХИН

18.08.2004

ТМ

Англия (г)

0:3

7-й

Алексей МИХАЙЛИЧЕНКО

24.05.2008

ТМ

Нидерланды (г)

0:3

12-й.

Михаил ФОМЕНКО

19.11.2013

ЧМ

Франция (г)

0:3

13-й

Александр ПЕТРАКОВ

21.09.2022

ЛН

Шотландия (г)

0:3

14-й

Сергей РЕБРОВ

17.06.2024

ЧЕф

Румыния (н)

0:3

18-й

Валерий ЛОБАНОВСКИЙ

14.11.2001

ЧМ

Германия (г)

1:4

22-й

Андрей ШЕВЧЕНКО

16.11.2018

ЛН

Словакия (г)

1:4

ЧМ - отборочный турнир чемпионата мира; ЧЕф - финальный турнир чемпионата Европы; ЧЕо - отборочный турнир чемпионата Европы; ЛН - Лига наций УЕФА; ТМ - товарищеский матч.

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Сергей Цыба
Сергей Цыба Sport.ua
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