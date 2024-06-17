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  4. ВИДЕО. Реакция Луческу на шедевр сборной Румынии в ворота Украины на Евро
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:44 |
1393
0

ВИДЕО. Реакция Луческу на шедевр сборной Румынии в ворота Украины на Евро

Мирча находился в VIP-ложе, а румынская национальная команда разбила сине-желтых 3:0

17 июня 2024, 18:44 |
1393
0
ВИДЕО. Реакция Луческу на шедевр сборной Румынии в ворота Украины на Евро
Twitter. Мирча Луческу

17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в своем время работал и с Шахтером, и с Динамо, также находился на стадионе. Мирча сидел в VIP-ложе.

В сети появилось видео реакции Луческу на первый гол румынской команды в ворота сине-желтых. Тогда Николае Станчу оформил шедевр Андрею Лунину в девятку.

ВИДЕО. Реакция Луческу на шедевр сборной Румынии в ворота Украины на Евро

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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