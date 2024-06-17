ВИДЕО. Реакция Луческу на шедевр сборной Румынии в ворота Украины на Евро
Мирча находился в VIP-ложе, а румынская национальная команда разбила сине-желтых 3:0
17 июня состоялся матч 1-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Румынии и Украины. Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу румынского коллектива.
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78-летний румынский специалист Мирча Луческу, который в своем время работал и с Шахтером, и с Динамо, также находился на стадионе. Мирча сидел в VIP-ложе.
В сети появилось видео реакции Луческу на первый гол румынской команды в ворота сине-желтых. Тогда Николае Станчу оформил шедевр Андрею Лунину в девятку.
ВИДЕО. Реакция Луческу на шедевр сборной Румынии в ворота Украины на Евро
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