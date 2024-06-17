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  4. ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:34 | Обновлено 17 июня 2024, 16:48
5283
8

ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии

Румынская команда вышла вперед на 29-й минуте матча 1-го тура Евро-2024

17 июня 2024, 16:34 | Обновлено 17 июня 2024, 16:48
5283
8
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine. Николае Станчу

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.

Румынская команда вышла вперед на 29-й минуте. Ошибся Андрей Лунин при выносе мяча, и Николае Станчу открыл счет для Румынии.

❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Румынии и Украины

ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 8
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VVL
Очевидно, что весь момент из-за тупости Матвиенко. В который раз.
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+18
myroslavmail
помилка Луніна це лише похідна від *банутої скидки Матвієнка
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+10
Kh75
вини Луніна тут немає. він взагалі не бачив куди бив, бо на м'ячі вже висів нападник румун. оборонець віддав складний м'яч воротареві, підставивши всю команду. навіщо ви б'єте в бік своїх воріт, чи вам інших воріт не вистачає???
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+8
Skillz
Спіртюа, як завжди довбляться в очі, ну звичайно не може ж гравець їхнього улюбленого шлактьора привозить, правильно?
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+2
Sok73
Розпочав цю тупість Конопля. Дай по бровці абсолютно вільному Циганкову. Ні. Назад. 
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+2
India Life
Лунiн, Матвiенко, Ребров - на вихiд iз збiрноi
Ответить
0
cooperchack
Спорт юа эксперты в разборе момента ещё те. Рахиты 
Ответить
0
Макс Максов
На наступну гру напевно вийде Трубін...
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-8
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