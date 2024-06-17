Чемпионат Европы17 июня 2024, 16:34 | Обновлено 17 июня 2024, 16:48
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8
ВИДЕО. Ошибка Лунина при выносе мяча. Станчу открыл счет для Румынии
Румынская команда вышла вперед на 29-й минуте матча 1-го тура Евро-2024
17 июня 2024, 16:34 | Обновлено 17 июня 2024, 16:48
5283
8
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене проходит матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Команда Сергея Реброва проводит первый матч на Евро-2024.
Румынская команда вышла вперед на 29-й минуте. Ошибся Андрей Лунин при выносе мяча, и Николае Станчу открыл счет для Румынии.
❗️ ВИДЕО в Telegram. Голы в матче Румынии и Украины
ГОЛ! 1:0. Николае Станчу, 29 мин.
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Комментарии 8
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Очевидно, что весь момент из-за тупости Матвиенко. В который раз.
помилка Луніна це лише похідна від *банутої скидки Матвієнка
вини Луніна тут немає. він взагалі не бачив куди бив, бо на м'ячі вже висів нападник румун. оборонець віддав складний м'яч воротареві, підставивши всю команду. навіщо ви б'єте в бік своїх воріт, чи вам інших воріт не вистачає???
Спіртюа, як завжди довбляться в очі, ну звичайно не може ж гравець їхнього улюбленого шлактьора привозить, правильно?
Розпочав цю тупість Конопля. Дай по бровці абсолютно вільному Циганкову. Ні. Назад.
Лунiн, Матвiенко, Ребров - на вихiд iз збiрноi
Спорт юа эксперты в разборе момента ещё те. Рахиты
На наступну гру напевно вийде Трубін...
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