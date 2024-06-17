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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:11 | Обновлено 17 июня 2024, 18:46
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Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Бельгия – Словакия

Матч 1-го тура ЧЕ-2024 в группе С в немецком Франкфурте состоится 16 июня в 19:00 по Киеву

17 июня 2024, 18:11 | Обновлено 17 июня 2024, 18:46
740
0
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Бельгия – Словакия

В немецком Франкфурте 17 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Тренеры определили стартовые составы на игру.

В группе С Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.

Стартовые составы на матч Бельгия – Словакия:

Бельгия: Кастельс, Карраско, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Доку, Троссард, Де Брюйне, Лукаку.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Кука, Гараслин, Боженик, Шранц.

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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