Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Бельгия – Словакия

В немецком Франкфурте 17 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.

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Тренеры определили стартовые составы на игру.

В группе С Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.

Стартовые составы на матч Бельгия – Словакия:

Бельгия: Кастельс, Карраско, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Доку, Троссард, Де Брюйне, Лукаку.

Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Кука, Гараслин, Боженик, Шранц.