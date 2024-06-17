Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Бельгия – Словакия
Матч 1-го тура ЧЕ-2024 в группе С в немецком Франкфурте состоится 16 июня в 19:00 по Киеву
В немецком Франкфурте 17 июня в 19:00 пройде стартовый матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Бельгии и Словакии.
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Тренеры определили стартовые составы на игру.
В группе С Бельгия и Словакия также сыграют с Украиной и Румынией.
Стартовые составы на матч Бельгия – Словакия:
Бельгия: Кастельс, Карраско, Дебаст, Фас, Кастань, Онана, Мангала, Доку, Троссард, Де Брюйне, Лукаку.
Словакия: Дубравка, Ганцко, Шкриньяр, Вавро, Пекарик, Дуда, Лоботка, Кука, Гараслин, Боженик, Шранц.
Starting #EURO2024 with these 1️⃣1️⃣. #SelectedByPwC #BELSVK #WirSchaffenDas pic.twitter.com/WWmVed4tlt— Belgian Red Devils (@BelRedDevils) June 17, 2024
🇧🇪🇸🇰 Compos officielles pour l'entrée en lice des Diables Rouges 👹#EURO2024 | #BELSVK pic.twitter.com/ppQQg7XDc8— UEFA EURO 2024 🇫🇷 (@EURO2024FRA) June 17, 2024
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