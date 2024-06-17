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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:23 | Обновлено 17 июня 2024, 18:26
894
0

ФОТО. Неудача на старте Евро-2024. Как сборная Украины проиграла Румынии

В первом матче турнира сине-желтая команда пропустила три мяча

17 июня 2024, 18:23 | Обновлено 17 июня 2024, 18:26
894
0
ФОТО. Неудача на старте Евро-2024. Как сборная Украины проиграла Румынии
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024.

Николае Станчу открыл счет в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш обеспечили комфортную победу сборной Румынии.

21 июня сборная Украины сыграет против Словакии, а завершит групповой этап 26 июня игрой против Бельгии.

Евро-2024. Группа E

1-й тур, 17 июня, Мюнхен

Румыния – Украина – 3:0

Гол: Николае Станчу, 29, Рэзван Марин, 53, Денис Дрэгуш, 57

ФОТО. Неудача на старте Евро-2024. Как сборная Украины проиграла Румынии

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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