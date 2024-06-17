ФОТО. Неудача на старте Евро-2024. Как сборная Украины проиграла Румынии
В первом матче турнира сине-желтая команда пропустила три мяча
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).
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Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024.
Николае Станчу открыл счет в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш обеспечили комфортную победу сборной Румынии.
21 июня сборная Украины сыграет против Словакии, а завершит групповой этап 26 июня игрой против Бельгии.
Евро-2024. Группа E
1-й тур, 17 июня, Мюнхен
Румыния – Украина – 3:0
Гол: Николае Станчу, 29, Рэзван Марин, 53, Денис Дрэгуш, 57
ФОТО. Неудача на старте Евро-2024. Как сборная Украины проиграла Румынии
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