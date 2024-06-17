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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 18:37 | Обновлено 17 июня 2024, 18:45
133
0

Он забил Лунину в девятку. Назван лучший игрок матча Румынии с Украиной

Николае Станчу воспользовался ошибкой голкипера сборной Украины

17 июня 2024, 18:37 | Обновлено 17 июня 2024, 18:45
133
0
Он забил Лунину в девятку. Назван лучший игрок матча Румынии с Украиной
Getty Images/Global Images Ukraine

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024.

Николае Станчу открыл счет в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш обеспечили комфортную победу сборной Румынии.

Капитан румынской команды Николае Станчу назван лучшим игроком матча по версии УЕФА.

Евро-2024. Группа E

1-й тур, 17 июня, Мюнхен

Румыния – Украина – 3:0

Гол: Николае Станчу, 29, Рэзван Марин, 53, Денис Дрэгуш, 57

Getty Images/Global Images Ukraine
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сборная Украины по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Румыния - Украина Николае Станчу лучший игрок Андрей Лунин
Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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