Он забил Лунину в девятку. Назван лучший игрок матча Румынии с Украиной

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене прошел матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины (3:0).

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Команда Сергея Реброва неудачно провела первый матч на Евро-2024.

Николае Станчу открыл счет в первом тайме, воспользовавшись ошибкой Андрея Лунина, а после перерыва Рэзван Марин и Денис Дрэгуш обеспечили комфортную победу сборной Румынии.

Капитан румынской команды Николае Станчу назван лучшим игроком матча по версии УЕФА.

Евро-2024. Группа E

1-й тур, 17 июня, Мюнхен

Румыния – Украина – 3:0

Гол: Николае Станчу, 29, Рэзван Марин, 53, Денис Дрэгуш, 57