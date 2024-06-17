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  4. Дидье ДЕШАМ: «Я не должен сильно давить на игроков»
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 16:34 |
122
0

Дидье ДЕШАМ: «Я не должен сильно давить на игроков»

Тренер сборной Франции – о матче против Австрии

17 июня 2024, 16:34 |
122
0
Дидье ДЕШАМ: «Я не должен сильно давить на игроков»
Getty Images/Global Images Ukraine. Дидьє Дешам

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча первого тура Евро-2024 против Австрии (17 июня, 22:00):

«Первый матч очень важен. Это не решающая игра, но очень важная. Победа повысит шансы на выход из группы, и мы будем двигаться к этой цели, даже если Австрия преследует эту же цель. Мы должны хорошо взаимодействовать друг с другом в этом матче, чтобы сделать первый шаг на пути к плей-офф.

На этом уровне нет тренера, который скажет, что победы не имеют значения. Это важный турнир, но я не должен сильно давить на игроков. Это первый матч на турнире, мы должны как следует сосредоточиться».

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Дидье Дешам сборная Франции по футболу Евро-2024 сборная Австрии по футболу Австрия - Франция
Олег Дидух Источник: УЕФА
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