Дидье ДЕШАМ: «Я не должен сильно давить на игроков»

Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам поделился ожиданиями от матча первого тура Евро-2024 против Австрии (17 июня, 22:00):

«Первый матч очень важен. Это не решающая игра, но очень важная. Победа повысит шансы на выход из группы, и мы будем двигаться к этой цели, даже если Австрия преследует эту же цель. Мы должны хорошо взаимодействовать друг с другом в этом матче, чтобы сделать первый шаг на пути к плей-офф.

На этом уровне нет тренера, который скажет, что победы не имеют значения. Это важный турнир, но я не должен сильно давить на игроков. Это первый матч на турнире, мы должны как следует сосредоточиться».