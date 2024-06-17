Чемпионат Европы17 июня 2024, 15:05 |
1266
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией
17 июня в 16:00 на арене Баварии пройдет поединок 1-го тура Евро-2024
17 июня 2024, 15:05 |
1266
0
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На Евро-2024 в группе E в 1-м туре также сыграют команды Бельгии и Словакии.
Сине-желтая команда Сергея Реброва проведет первый матч Евро-2024 против Румынии.
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 17 июня 2024, 09:24 7
Алексей Сливченко уверен, что если уж не англичане, то точно французы будут триумфаторами
Футбол | 16 июня 2024, 21:30 13
В финале подопечные Ротаня в серии одиннадцатиметровых ударов одолели Кот-д'Івуар U20
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Бокс | 16.06.2024, 17:32
Футбол | 17.06.2024, 14:29
Комментарии 0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
15.06.2024, 12:32 14
16.06.2024, 10:41 8
16.06.2024, 23:05 32
15.06.2024, 20:51 8
17.06.2024, 07:19 2
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
15.06.2024, 11:13 16