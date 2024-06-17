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  4. ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 15:05 |
1266
0

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией

17 июня в 16:00 на арене Баварии пройдет поединок 1-го тура Евро-2024

17 июня 2024, 15:05 |
1266
0
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией
УАФ

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе E в 1-м туре также сыграют команды Бельгии и Словакии.

Сине-желтая команда Сергея Реброва проведет первый матч Евро-2024 против Румынии.

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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