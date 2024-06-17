17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

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На Евро-2024 в группе E в 1-м туре также сыграют команды Бельгии и Словакии.

Сине-желтая команда Сергея Реброва проведет первый матч Евро-2024 против Румынии.

ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией