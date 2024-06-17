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  4. Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 14:47 | Обновлено 17 июня 2024, 15:58
10307
45

Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии

17 июня в 16:00 в Мюнхене пройдет поединок 1-го тура ЧЕ

17 июня 2024, 14:47 | Обновлено 17 июня 2024, 15:58
10307
45
Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На Евро-2024 в группе E в 1-м туре также сыграют команды Бельгии и Словакии.

Коуч сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии.

Стартовые составы на матч между Румынией и Украиной

Украина: Лунин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик

Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, Рэзван Марин, Мариус Марин, Станчу, Ман, Дрэгуш, Коман.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Комментарии 45
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Игорь Левченко
Удачи нашим парням!
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+12
dudigo78
очікувано
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+11
vbrjkf
Ох, хоч би Зінченко з Матвієнком не наварили на одному фланзі .
Ответить
+6
C.Пеклов
без несподіванок.Хай щастить!
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+6
Джей Гетсбі
З Богом!
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+2
introvert
Склад передбачуваний, хоча Сваток і Бражко замість Матвієнка та Степаненка, як на мене, було б оптимальніше.
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+2
umnuy2
даже не вижу кем усилятся по ходу игры...да уж мы не франции немцы англы
Ответить
+1
Показать Скрыть 2 ответа
Тарас Шія
Саме головне і болючу у нас місце!(нажаль) це стандарти!якщо справимось зі стандартами!під силу вийти з групи!
Ответить
+1
ZANREGENT1993
Зинченко - левый защитник? Ну посмотрим как оно будет. А вот Матвиенко беспокоит. Как ьы он не набокапорил...
Ответить
+1
Показать Скрыть 4 ответа
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
нахера наши обмонатаные во флаг все время выходят? И так все знают, откуда они. 
Ответить
0
Vasylenko_Kyiv-mole_from-sport.ua
2-0 за нами. Один гол забьет Шапаренко, второй Цыганков. 
Ответить
0
NoMad
Граємо без лiвого флангу. I ще Матвiєнко 🤦‍♂️
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0
Показать Скрыть 1 ответ
Тарас Шія
Склад самий адекватний!на сьогоднішній день!Віримо в Перемогу!2-0
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0
Александр Лещенко
Буду вдячний на посилання перегляду матчу з телефона. Бл@..ський графік відключення світла у Харкові з 14.00 до 18.00. Дочекатися матчу...
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0
Показать Скрыть 1 ответ
AK.228
Грають кращі на даний час
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0
anonymous
Ідеальний склад
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0
v2341770
"Тихоходи" Зінченко і Матвієнко, а ще ніякий у відборі Мудрик - ох і стрьомний лівий фланг
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0
potemkin78
левый фланг агонь. один центральный полузащитник, второй о защите только слышал рассказах фантастических
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0
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George1
Бондаря, Бущана, Тымчика с Ярмоленко нет и хорошо 
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0
ZANREGENT1993
А сколько замен в матче можно делать?
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-1
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