17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

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На Евро-2024 в группе E в 1-м туре также сыграют команды Бельгии и Словакии.

Коуч сине-желтых Сергей Ребров назвал стартовый состав на первый матч Евро-2024 против Румынии.

Стартовые составы на матч между Румынией и Украиной

Украина: Лунин, Зинченко, Матвиенко, Забарный, Конопля, Шапаренко, Судаков, Степаненко, Мудрик, Цыганков, Довбик

Румыния: Ницэ, Рациу, Дрэгушин, Буркэ, Банку, Рэзван Марин, Мариус Марин, Станчу, Ман, Дрэгуш, Коман.