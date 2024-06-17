Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Третья ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024
WTA
17 июня 2024, 14:51 |
544
5

Третья ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024

Арина Соболенко в Париже не выступит

17 июня 2024, 14:51 |
544
5
Третья ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Арина Соболенко

Третья ракетка мира Арина Соболенко приняла решение пропустить теннисный турнир Олимпиады 2024 года в Париже.

«Мое расписание перегружено. Я приняла решение позаботиться о своем здоровье. Покрытия слишком часто чередуются».

Олимпийский турнир Игр в Париже пройдет на грунте на кортах Ролан Гаррос. На недавнем Открытом чемпионате Франции Соболенко вылетела в четвертьфинале.

Напомним, беларусь отстранена от участия в Олимпиаде-2024. Соболенко могла бы принять участие в турнире только в нейтральном статусе.

По теме:
ITF подтвердила участие четырех украинок в одиночном разряде на ОИ-2024
Вероника Марченко завоевала олимпийскую лицензию по стрельбе из лука
Мбаппе признался, отпустит ли его Реал на Олимпийские игры 2024
Арина Соболенко Олимпийские игры 2024
Олег Дидух Источник: X (Twitter)
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Бокс | 16 июня 2024, 17:32 14
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа
Член зала боксерской славы обещает нокаутировать Усика, Фьюри и Джошуа

Джеймс Тони заявив, что никто из них не дотягивает до его уровня

Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16 июня 2024, 18:21 0
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча

Смотрите лучшие моменты матча 1-го тура Евро-2024

Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Теннис | 15.06.2024, 19:07
Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Стародубцева выиграла первый матч в карьере на траве
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Футбол | 16.06.2024, 21:30
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Футбол | 17.06.2024, 09:24
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Пять причин, почему Франция выиграет Евро-2024
Комментарии 5
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
C.Пеклов
бульбаз з возу.....
Ответить
+2
Fdail
Чомусь здається,  що це просто заява на випередження. Мов" Це не мене не пустили, а я відмовилась від участі"
Ответить
+2
Показать Скрыть 1 ответ
anacreon
Насправді смішно. Ми всі так обурювалися, що їхніх тенісистів допустили. А вони потім і самі повідомлялися.
Крім бульбашні відмовилися ще русліки Рубльов, Самсонова, Хачанов. І ходять чудки про Касаткіну.
Або не хочуть позоритися з тим нейтральним статусом. Хоча йтак з ним грають. Або бабло важливіше за намагання зіграти на Олімпіаді. Бо там не платять грошей і нема очок. А після Олімпіади одразу престижні турніри. То хочуть там заробити бабло.  І вони не вірять в свій виграв Олімпіади. А їхати і програти в чверть фіналі не цікаво.
Але думаю, якби там були офіційно їхні команди і прапори то поїхали б.
А любому випадку це добре. Значить менша вірогідність, що хто з них виграє. Ще би Мєдвєдєв відмовився і було б супер
Ответить
0
Показать Скрыть 1 ответ
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
«Он не переживет...». Экс-чемпион мира высказался о реванше Усик – Фьюри
17.06.2024, 01:16
Бокс
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
15.06.2024, 20:51 8
Футбол
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
ОФИЦАЛЬНО. Ингулец назначил нового тренера. Второй раз за 9 дней
15.06.2024, 18:06 17
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
Боб АРУМ: «Фьюри практически разгромил Усика в перых раундах»
15.06.2024, 11:13 16
Бокс
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
Мегатрейд! Реал и Ман Сити могут провести обмен звездными футболистами
15.06.2024, 19:53 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем