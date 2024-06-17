Третья ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024

Третья ракетка мира Арина Соболенко приняла решение пропустить теннисный турнир Олимпиады 2024 года в Париже.

«Мое расписание перегружено. Я приняла решение позаботиться о своем здоровье. Покрытия слишком часто чередуются».

Олимпийский турнир Игр в Париже пройдет на грунте на кортах Ролан Гаррос. На недавнем Открытом чемпионате Франции Соболенко вылетела в четвертьфинале.

Напомним, беларусь отстранена от участия в Олимпиаде-2024. Соболенко могла бы принять участие в турнире только в нейтральном статусе.