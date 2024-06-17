Третья ракетка мира пропустит Олимпиаду-2024
Арина Соболенко в Париже не выступит
Третья ракетка мира Арина Соболенко приняла решение пропустить теннисный турнир Олимпиады 2024 года в Париже.
«Мое расписание перегружено. Я приняла решение позаботиться о своем здоровье. Покрытия слишком часто чередуются».
Олимпийский турнир Игр в Париже пройдет на грунте на кортах Ролан Гаррос. На недавнем Открытом чемпионате Франции Соболенко вылетела в четвертьфинале.
Напомним, беларусь отстранена от участия в Олимпиаде-2024. Соболенко могла бы принять участие в турнире только в нейтральном статусе.
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Крім бульбашні відмовилися ще русліки Рубльов, Самсонова, Хачанов. І ходять чудки про Касаткіну.
Або не хочуть позоритися з тим нейтральним статусом. Хоча йтак з ним грають. Або бабло важливіше за намагання зіграти на Олімпіаді. Бо там не платять грошей і нема очок. А після Олімпіади одразу престижні турніри. То хочуть там заробити бабло. І вони не вірять в свій виграв Олімпіади. А їхати і програти в чверть фіналі не цікаво.
Але думаю, якби там були офіційно їхні команди і прапори то поїхали б.
А любому випадку це добре. Значить менша вірогідність, що хто з них виграє. Ще би Мєдвєдєв відмовився і було б супер