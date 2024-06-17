ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос покинул Севилью

«Севилья» официально сообщила о завершении сотрудничества с центральным защитником Серхио Рамосом. Его контракт истекает 30 июня текущего года и не будет продлен, Рамос станет свободным агентом.

Рамос является воспитанником «Севильи», за первую команду выступал в 2004 – 2005 годах и вернулся летом 2023 года. В сезоне 2023/2024 провел 37 матчей во всех турнирах и отличился 7 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что Рамосом интересуется американский «Сан-Диего», который со следующего сезона будет выступать в МЛС.