Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос покинул Севилью
Испания
17 июня 2024, 14:29 |
2173
0

ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос покинул Севилью

Легендарный защитник стал свободным агентом

17 июня 2024, 14:29 |
2173
0
ОФИЦИАЛЬНО. Серхио Рамос покинул Севилью
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

«Севилья» официально сообщила о завершении сотрудничества с центральным защитником Серхио Рамосом. Его контракт истекает 30 июня текущего года и не будет продлен, Рамос станет свободным агентом.

Рамос является воспитанником «Севильи», за первую команду выступал в 2004 – 2005 годах и вернулся летом 2023 года. В сезоне 2023/2024 провел 37 матчей во всех турнирах и отличился 7 голами и 1 ассистом.

Ранее сообщалось о том, что Рамосом интересуется американский «Сан-Диего», который со следующего сезона будет выступать в МЛС.

По теме:
Стало известно, где продолжит карьеру Василий Кравец
Опытный защитник покинул Металлист 1925 и ведет переговоры с клубами УПЛ
ОФИЦИАЛЬНО. Полесье разорвало контракт с еще одним игроком
Севилья Серхио Рамос свободный агент
Олег Дидух Источник: ФК Севилья
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Футбол | 17 июня 2024, 12:28 9
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»
Сергей СИДОРЧУК: «Понимаю, что это мое последнее Евро. Хочу кайфовать»

Игрок готов к своему последнему чемпионату Европы

Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Футбол | 16 июня 2024, 21:30 13
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло
Победа в серии пенальти. Украина U23 выиграла турнир Мориса Ревелло

В финале подопечные Ротаня в серии одиннадцатиметровых ударов одолели Кот-д'Івуар U20

Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Футбол | 17.06.2024, 00:26
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Евро-2024: календарь, анонсы, трансляции, результаты, таблицы
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Футбол | 16.06.2024, 18:21
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
Польша – Нидерланды – 1:2. Волевая для оранжевых. Видео голов и обзор матча
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией
Футбол | 17.06.2024, 15:05
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией
ФОТО. Сборная Украины прибыла на стадион в Мюнхене на игру с Румынией
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
Месси вышел на 2-е место по голам за сборные. Сколько ему до Роналду?
15.06.2024, 10:12 5
Футбол
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Румыния – Украина
17.06.2024, 06:23 1
Футбол
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
ВИДЕО. Гол Албании в ворота Италии стал самым быстрым в истории Евро
15.06.2024, 22:38 1
Футбол
Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
Довбик лично заинтересовал топового тренера. Уговорит Артема на трансфер?
15.06.2024, 20:51 8
Футбол
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
Италия – Албания – 2:1. Самый быстрый гол и камбек от Скуадры. Видеообзор
16.06.2024, 00:49 1
Футбол
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
Сборная Украины вышла в финал Золотой Евролиги
15.06.2024, 22:09 14
Волейбол
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
Сколько самый богатый клуб мира и Арсенал готовы заплатить за Лунина?
17.06.2024, 07:19 2
Футбол
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
Гвоздик проиграл по очкам бой с Бенавидесом за временный титул WBC
16.06.2024, 06:23 28
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем