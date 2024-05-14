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Major League Soccer
14 мая 2024, 15:59 |
477
0

Новичок МЛС нацелился на трех звездных игроков

«Сан-Диего» намерен подписать Серхио Рамоса, Ирвинга Лосано и Гильермо Очоа

14 мая 2024, 15:59 |
477
0
Новичок МЛС нацелился на трех звездных игроков
Getty Images/Global Images Ukraine. Серхио Рамос

В 2025 году в МЛС появится новый клуб – «Сан-Диего», который будет базироваться в Калифорнии. Клуб уже начал работу над комплектацией своего состава.

По информации The Athletic, «Сан-Диего» намерен подписать трех звезд европейского футбола. Об интересе к вингеру «ПСВ» Ирвингу Лосано сообщалось в конце апреля.

Также «Сан-Диего» намерен подписать защитника «Севильи» Серхио Рамоса, который станет свободным агентом ближайшим летом, и голкипера сборной Мексики Гильермо Очоа, который не собирается оставаться в «Салернитане» после вылета команды в Серию В.

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Серхио Рамос Ирвинг Лосано Гильермо Очоа свободный агент трансферы
Олег Дидух Источник: The Athletic
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