Новичок МЛС нацелился на трех звездных игроков

В 2025 году в МЛС появится новый клуб – «Сан-Диего», который будет базироваться в Калифорнии. Клуб уже начал работу над комплектацией своего состава.

По информации The Athletic, «Сан-Диего» намерен подписать трех звезд европейского футбола. Об интересе к вингеру «ПСВ» Ирвингу Лосано сообщалось в конце апреля.

Также «Сан-Диего» намерен подписать защитника «Севильи» Серхио Рамоса, который станет свободным агентом ближайшим летом, и голкипера сборной Мексики Гильермо Очоа, который не собирается оставаться в «Салернитане» после вылета команды в Серию В.