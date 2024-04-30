Будущий новичок МЛС нацелился на экс-звезду Наполи

Калифорнийский клуб «Сан-Диего», который в 2025 году войдет в число участников чемпионата МЛС, нацелился на подписание звездного вингера «ПСВ Эйндховен» Ирвинга Лосано. Об этом сообщает авторитетный итальянский инсайдер Фабрицио Романо.

По его информации, сумма трансфера может составить 12 миллиона евро. Также на Лосано претендует «Лос-Анджелес Гэлакси» и ряд клубов из Саудовской Аравии.

В нынешнем сезоне на счету Лосано 6 голов и 3 ассиста в 30 матчах за «ПСВ» во всех турнирах. Контракт 28-летнего мексиканца рассчитан до лета 2028 года.