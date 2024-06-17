ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе в Мюнхене

Сегодня, 17 июня в Мюнхене сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

Украинская ассоциация футбола показала фото с раздевалки на стадионе в Мюнхене, где будет располагаться команда Сергея Реброва.

Ранее стала известна заявка на матч.

Матч состоится на «Арене Мюнхен» и начнется в 16:00 по киевскому времени.