Чемпионат Европы17 июня 2024, 13:55 |
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ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе в Мюнхене
В понедельник сборная Украины сразится против Румынии
17 июня 2024, 13:55 |
1744
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Сегодня, 17 июня в Мюнхене сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.
Украинская ассоциация футбола показала фото с раздевалки на стадионе в Мюнхене, где будет располагаться команда Сергея Реброва.
Ранее стала известна заявка на матч.
Матч состоится на «Арене Мюнхен» и начнется в 16:00 по киевскому времени.
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