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  4. ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе в Мюнхене
Чемпионат Европы
17 июня 2024, 13:55 |
1744
1

ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе в Мюнхене

В понедельник сборная Украины сразится против Румынии

17 июня 2024, 13:55 |
1744
1
ФОТО. Как выглядит раздевалка сборной Украины на стадионе в Мюнхене
УАФ

Сегодня, 17 июня в Мюнхене сборная Украины проведет свой первый матч группового раунда Евро-2024, против команды Румынии.

Украинская ассоциация футбола показала фото с раздевалки на стадионе в Мюнхене, где будет располагаться команда Сергея Реброва.

Ранее стала известна заявка на матч.

Матч состоится на «Арене Мюнхен» и начнется в 16:00 по киевскому времени.

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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