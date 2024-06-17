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Сборная УКРАИНЫ
17 июня 2024, 12:05 | Обновлено 17 июня 2024, 12:29
3281
0

Пресс-служба Жироны обратилась к Довбику и Цыганкову перед игрой с Румынией

Матч Румыния – Украина начнется 17 июня в 16:00

17 июня 2024, 12:05 | Обновлено 17 июня 2024, 12:29
3281
0
Пресс-служба Жироны обратилась к Довбику и Цыганкову перед игрой с Румынией
Getty Images/Global Images Ukraine. Виктор Цыганков и Артем Довбик

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Накануне матча пресс-служба испанской «Жироны» обратилась к лидерам сборной Украины Артему Довбику и Виктору Цыганкову.

«Сегодня очередь нашего украинского дуэта сыграть на Евро-2024. Вперед, ребята!», – говорится в обращении пресс-службы каталонского клуба.

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Румынии.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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