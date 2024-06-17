Пресс-служба Жироны обратилась к Довбику и Цыганкову перед игрой с Румынией
Матч Румыния – Украина начнется 17 июня в 16:00
17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.
Накануне матча пресс-служба испанской «Жироны» обратилась к лидерам сборной Украины Артему Довбику и Виктору Цыганкову.
«Сегодня очередь нашего украинского дуэта сыграть на Евро-2024. Вперед, ребята!», – говорится в обращении пресс-службы каталонского клуба.
Ранее главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Румынии.
🔛 Avui és el torn de la nostra dupla ucraïnesa a la @EURO2024 🇺🇦🏆— Girona FC (@GironaFC) June 17, 2024
👏 Endavant, nois! 😍 pic.twitter.com/FfwHeayRxK
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