Пресс-служба Жироны обратилась к Довбику и Цыганкову перед игрой с Румынией

17 июня в 16:00 в немецком Мюнхене состоится матч 1-го тура Евро-2024 между сборными Румынии и Украины.

Накануне матча пресс-служба испанской «Жироны» обратилась к лидерам сборной Украины Артему Довбику и Виктору Цыганкову.

«Сегодня очередь нашего украинского дуэта сыграть на Евро-2024. Вперед, ребята!», – говорится в обращении пресс-службы каталонского клуба.

Ранее главный тренер львовских «Карпат» Мирон Маркевич дал прогноз на матч 1-го тура группового этапа Евро-2024 между национальными сборными Украины и Румынии.