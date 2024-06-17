Александр КУЧЕР: «Вспоминается один веселый матч за сборную с румынами»

В спортивной карьере Александра Кучера было немало международных матчей – как в составе донецкого «Шахтера», так и сборной Украины. Были среди них и встречи с румынами: в еврокубковом турнире «горняки» играли с «Тимишоарой», а национальная команда Украины сошлась с «Триколором» в товарищеском поединке. Кучер хорошо запомнил игру между сборными соседних государств, о чем вместе с размышлениями о сегодняшнем украино-румынском противостоянии поделился с корреспондентом Sport.ua.

– В 2016 году в составе сборной Украины пришлось играть с Румынией в товарищеской игре, которая проходила в Турине, – вспоминает Александр Кучер. – Веселая была игра. В ней было много голов – то, что нравится болельщику. Мы победили со счетом 4:3. Интересно, что первыми забили румыны, затем наша команда довела счет до 4:1, после чего дважды пропустила.

– На основании уже упомянутого матча за сборную и игр в составе «Шахтера» против «Тимишоары» какое общее впечатление составили бы о румынских футболистах?

– Много говорить не надо, ведь мы все хорошо знаем, что румыны умеют играть в футбол. Они организованы, им присуща самоотдача – и в сегодняшнем матче это нужно нам учитывать. В нынешнем составе сборной Румынии есть немало опытных футболистов, игра которых говорит сама о себе. Высокая квалификация румын позволяет им играть по всему миру. Немало их было и в чемпионате Украины – в частности, в период моих выступлений в «Шахтере». А еще в киевском «Динамо», донецком «Металлурге», луцкой «Волыни». Среди румынских футболистов всегда было много выдающихся мастеров – достаточно назвать Хаджи, Лэкэтуша, Петреску, Попеску, Муту. Из футболистов, которые в разное время ярко играли в клубах и сборной вышли и выдающиеся тренеры. Один из них – Мирча Луческу. Поэтому повторюсь: румыны умеют играть в футбол и могут научить играть в эту игру.

– Учитывая вышесказанное, в сегодняшнем матче украинцам будет нелегко?

– Конечно, в таких матчах легко не будет. Все мы смотрели матчи трех первых дней нынешнего чемпионата Европы и видели, что каждая команда умеет хорошо играть и дает бой фаворитам. Взять хотя бы встречу Италия – Албания. Очень эмоциональный матч был: албанцы забили на 23-й секунде мяч, однако итальянцы еще в первом тайме довольно быстро отыгрались. Однако соперник создал «Скуадре адзурре» немало проблем, и в концовке поединка Италия могла поплатиться за ошибку защитников. Но Доннарумма исправил их небрежность в обороне, спасая команду от ничьей. Упрямые действия против фаворита мы вчера увидели в поединке Словения – Дания. Словенцы проявили характер и волю, сумев во втором тайме прибавить в игре и завоевать ничью. Каждый соперник в матчах с фаворитами отдается, стремясь одержать победу и занести в свой актив очки. Легких матчей не будет – это точно.

– Как, на Ваш взгляд, сборная Украины построит сегодняшнюю игру с Румынией?

– Трудно сказать. До этого мы видели товарищеских матчи нашей сборной – против Германии, Польши и Молдовы. Все три были разнообразными. В одной из них украинская команда играла от обороны, в другой была игра с равноценным соперником, а в последней мы доминировали. Я считаю, что тренерский штаб во главе с Сергеем Ребровым выберет оптимальный состав на поединок с Румынией и определится с тем, в какой манере будут играть. Поэтому посмотрим, как оно получится. Но как бы там ни было, а конечно же, хочется, чтобы сборная Украины доминировала, забивала мячи и побеждала.

– На прогноз относительно результата матча решитесь?

– Понятно, что хочется нашей победы. Думаю, что будет 2:0 в пользу сборной Украины.

Напомним, что ранее стало известно, в какой форме сборная Украины сыграет с Румынией.