Экс-звезда Серии А: «Украина ничем не превосходит Румынию»
Адриан Муту ожидает, что румынская команда займет 2 место в группе
Бывшая звезда «Фиорентины» и «Ювентуса» Адриан Муту, который является лучшим бомбардиром в истории сборной Румынии, убежден, что румынская команда займет второе место в группе Е на Евро-2024.
«У Румынии хорошие шансы. Бельгия явно превосходит нас. Глядя на имена, то сборная Украины, может, и имеет лучший состав, чем у Румынии, но это не дает им права быть выше. Я не думаю, что украинцы нас превосходят. Ни Украина, ни Словакия. Румыния должна занять в группе второе место», – сказал Муту.
Уже сегодня, 17 июня, сборные Украины и Румынии проведут между собой матч 1-го тура группового этапа Евро-2024. Начало в 16:00.
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