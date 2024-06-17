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Германия
17 июня 2024, 11:12 |
450
1

Реал летом подпишет суперзвезду клуба-сенсации европейского сезона

Ожидается, что Джереми Фримпонг перейдет в «королевский клуб»

17 июня 2024, 11:12 |
450
1
Реал летом подпишет суперзвезду клуба-сенсации европейского сезона
Getty Images/Global Images Ukraine. Джереми Фримпонг

Один из лидеров чемпионского «Байера» Джереми Фримпонг может покинуть леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, звездным фулбеком заинтересовался мадридский «Реал», который рассчитывает подписать футболиста летом. Нидерландцем интересуются также «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити», однако Фримпонг определил, что хочет перейти только в «королевский клуб». В контракте Фримпонга есть сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Фримпонг сыграл в этом сезоне за «Байер» 48 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник «Байера» изъявил желание перейти в «Баварию».

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Джереми Фримпонг Байер трансферы Реал Мадрид трансферы Ла Лиги
Дмитро Олійник Источник: Todofichajes.com
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Комментарии 1
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Saar
Дивився я на нього під час матчу з Аталантою, як наш Мудрик: швидкість скажена , а футбольного ума немає!
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