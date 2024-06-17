Реал летом подпишет суперзвезду клуба-сенсации европейского сезона

Один из лидеров чемпионского «Байера» Джереми Фримпонг может покинуть леверкузенский клуб в летнее трансферное окно.

По информации Todo Fichajes, звездным фулбеком заинтересовался мадридский «Реал», который рассчитывает подписать футболиста летом. Нидерландцем интересуются также «Барселона», «Бавария» и «Манчестер Сити», однако Фримпонг определил, что хочет перейти только в «королевский клуб». В контракте Фримпонга есть сумма отступных в размере 40 миллионов евро.

Фримпонг сыграл в этом сезоне за «Байер» 48 матчей во всех турнирах, забил 14 голов и отдал 12 результативных передач.

Ранее сообщалось, что ключевой защитник «Байера» изъявил желание перейти в «Баварию».