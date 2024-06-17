Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить Жироне за трансфер Довбика
Украинский нападающий может стать одноклубником Зинченко
26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.
В борьбу за подписание Довбика включился лондонский «Арсенал». По информации Football London, «канонирам» придется потратить на трансфер украинского футболиста около 50 миллионов евро, что является приемлемой суммой для «Арсенала».
В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.
Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».
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