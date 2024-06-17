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  4. Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить Жироне за трансфер Довбика
Англия
17 июня 2024, 10:36 |
2217
2

Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить Жироне за трансфер Довбика

Украинский нападающий может стать одноклубником Зинченко

17 июня 2024, 10:36 |
2217
2
Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить Жироне за трансфер Довбика
Getty Images/Global Images Ukraine. Артем Довбик

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

В борьбу за подписание Довбика включился лондонский «Арсенал». По информации Football London, «канонирам» придется потратить на трансфер украинского футболиста около 50 миллионов евро, что является приемлемой суммой для «Арсенала».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».

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Дмитро Олійник Источник: Football London
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potemkin78
Зинченко? а разве его не выставили на продажу?
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lehach_08
арсенал це топ! було б цікаво)
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