Стало известно, сколько Арсенал готов заплатить Жироне за трансфер Довбика

26-летний украинский форвард «Жироны» Артем Довбик заинтересовал ряд именитых клубов, которые попытаются его подписать в летнее трансферное окно.

В борьбу за подписание Довбика включился лондонский «Арсенал». По информации Football London, «канонирам» придется потратить на трансфер украинского футболиста около 50 миллионов евро, что является приемлемой суммой для «Арсенала».

В сезоне Ла Лиги 2023/24 Артем Довбик сыграл за «Жирону» 36 матчей и забил 24 гола, что позволило ему стать лучшим бомбардиром чемпионата.

Ранее сообщалось, что Довбиком интересуется «Милан».