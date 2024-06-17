УЕФА запретил проносить флаги рф на игру Украина – Румыния

На игру Румыния – Украина на Евро-2024 будет запрещено пронесение флагов россии на стадион. Об этом сообщает журналист и комментатор Роман Бебех.

По его словам, представителям украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что цвета страны-террориста приведут к провокациям и дракам во время события.

Отметим, что российский флаг болельщики могли увидеть на трибунах на стартовой игре турнира Германия – Шотландия, а также во время игры Англия – Сербия. Интересно, что его вывесили шотландцы и сербы, которые свои встречи в итоге проиграли.