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Чемпионат Европы
17 июня 2024, 09:40 | Обновлено 17 июня 2024, 09:41
1342
1

УЕФА запретил проносить флаги рф на игру Украина – Румыния

Представителям УАФ удалось убедить еврочиновников, что это может привести к провокациям и дракам

17 июня 2024, 09:40 | Обновлено 17 июня 2024, 09:41
1342
1
УЕФА запретил проносить флаги рф на игру Украина – Румыния
Getty Images/Global Images Ukraine

На игру Румыния – Украина на Евро-2024 будет запрещено пронесение флагов россии на стадион. Об этом сообщает журналист и комментатор Роман Бебех.

По его словам, представителям украинской ассоциации футбола удалось убедить УЕФА, что цвета страны-террориста приведут к провокациям и дракам во время события.

Отметим, что российский флаг болельщики могли увидеть на трибунах на стартовой игре турнира Германия – Шотландия, а также во время игры Англия – Сербия. Интересно, что его вывесили шотландцы и сербы, которые свои встречи в итоге проиграли.

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сборная Украины по футболу Мюнхен Евро-2024 Румыния - Украина УЕФА Украинская ассоциация футбола
Владимир Клепач Источник: Telegram
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Saar
Це логічно! Навіщо ця говняна ганчірка потрібно! Триколор- лайно, яке потрібно палити і рвати!!!!
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