В сборной Англии знают рецепт желаемого триумфа на Евро-2024

Защитник сборной Англии Марк Гехи поделился эмоциями от победной встречи с командой Сербии (1:0) в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024.

«Я очень доволен. Всегда трудно успешно стартовать на крупном турнире. Самым главным было добиться победы, и мы это сделали. Теперь нужно сфокусироваться на себе, продолжать идти вперед и выиграть следующий матч. Мне очень понравилось на стадионе, была прекрасная атмосфера. Я благодарен за то, что у меня есть шанс выходить на поле вместе с такими опытными футболистами. Благодаря им мне проще действовать на своей позиции. У нас отличная командная игра, прекрасно, что рядом со мной такие топ-профессионалы.

Если мы хотим зайти на этом Евро как можно дальше, то нам придется много страдать. Матч с Сербией стал для нас отличной проверкой. Мы получили хороший урок, и, надеюсь, сможем использовать его в следующих играх», – заявил Гехи.

Ранее стало известно, что Англия установила уникальный рекорд групповых стадий Евро.