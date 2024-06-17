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  4. В сборной Англии знают рецепт желаемого триумфа на Евро-2024
Англия
17 июня 2024, 05:30 |
538
0

В сборной Англии знают рецепт желаемого триумфа на Евро-2024

Марк Гехи – о первой игре команды на турнире против Сербии

17 июня 2024, 05:30 |
538
0
В сборной Англии знают рецепт желаемого триумфа на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Марк Гехи

Защитник сборной Англии Марк Гехи поделился эмоциями от победной встречи с командой Сербии (1:0) в 1-м туре групповой стадии чемпионата Европы 2024.

«Я очень доволен. Всегда трудно успешно стартовать на крупном турнире. Самым главным было добиться победы, и мы это сделали. Теперь нужно сфокусироваться на себе, продолжать идти вперед и выиграть следующий матч. Мне очень понравилось на стадионе, была прекрасная атмосфера. Я благодарен за то, что у меня есть шанс выходить на поле вместе с такими опытными футболистами. Благодаря им мне проще действовать на своей позиции. У нас отличная командная игра, прекрасно, что рядом со мной такие топ-профессионалы.

Если мы хотим зайти на этом Евро как можно дальше, то нам придется много страдать. Матч с Сербией стал для нас отличной проверкой. Мы получили хороший урок, и, надеюсь, сможем использовать его в следующих играх», – заявил Гехи.

Ранее стало известно, что Англия установила уникальный рекорд групповых стадий Евро.

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Евро-2024 сборная Англии по футболу сборная Сербии по футболу Сербия - Англия
Юрій Остроумов Источник: BBC
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