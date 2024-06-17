Унизительно для легенды. Нидерланды провели печальный для Аякса матч
«Оранжевые» стартовали на Евро-2024 поединком с поляками
В воскресенье, 16 июня, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Польши и Нидерландов, которые выступают в группе D.
Поединок завершился волевой победой «оранжевых» со счетом 2:1.
Команда Нидерландов впервые с Евро-2008 провела матч на крупном турнире без футболистов «Аякса» - самого именитого и титулованного клуба страны.
Всего в истории «оранжевых» это был 12-й случай, когда сборная играла на крупном турнире без игроков «Аякса» в стартовом составе.
Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман во время матча с Польшей попался за непонятным занятием.
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