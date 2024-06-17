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Нидерланды
17 июня 2024, 04:33 | Обновлено 17 июня 2024, 04:38
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0

Унизительно для легенды. Нидерланды провели печальный для Аякса матч

«Оранжевые» стартовали на Евро-2024 поединком с поляками

17 июня 2024, 04:33 | Обновлено 17 июня 2024, 04:38
180
0
Унизительно для легенды. Нидерланды провели печальный для Аякса матч
Getty Images/Global Images Ukraine

В воскресенье, 16 июня, в матче 1-го тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 отношения выяснили сборные Польши и Нидерландов, которые выступают в группе D.

Поединок завершился волевой победой «оранжевых» со счетом 2:1.

Команда Нидерландов впервые с Евро-2008 провела матч на крупном турнире без футболистов «Аякса» - самого именитого и титулованного клуба страны.

Всего в истории «оранжевых» это был 12-й случай, когда сборная играла на крупном турнире без игроков «Аякса» в стартовом составе.

Напомним, ранее сообщалось, что главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман во время матча с Польшей попался за непонятным занятием.

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Евро-2024 сборная Нидерландов по футболу Аякс
Юрій Остроумов Источник: Opta
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